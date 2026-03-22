Pored tri tri saobraćajne nezgode koje su se sinoć dogodile u Beogradu, jutros oko 5.40 časova dogodila se još jedna u Zemunu, prema nezvaničnim informacijama.

Naime, prema nezvaničnim informacijama, nešto pre 6 časova jedan automobil izleteo je s kolovoza i udario u stub.

Kako otkriva dežurni lekar Hitne pomoći dr Goran Milosavljević, ekipa je na terenu u Zemunu.

- Ne znamo još kakve su povrede, ali pretpostavljam da su lakše, s obzirom da je policija zvala. Ove druge tri saobraćajne nesreće su protekle sa lakšim povredama - rekao je dr Milosavljević za RTS.

Tuče, a maloletnici završili na toksikologiji

Što se tiče ostalih javnih poziva, bilo je dosta povređenih u tučama, kao i alkoholisanih osoba, među kojima je i maloletnik od 15 godina. Jedna osoba završila je na toksikologiji VMA.

Prema njegovim rečima, bilo je dosta osoba sa bolom u grudima, hipertenzije, bilo je čak teškoće sa disanjem i jedan značajan broj sa povišenom temperaturom, što dalje, kako navodi doktor, prehlade i virusi i dalje vladaju.