U ulici Džona Kenedija u Zemunu se u petak uveče odigrala prava drama kada je oko 21.30 sati u Vojina L. (38), zatvorenika puštenog na slobodni vikend, nepoznati počinilac ispalio nekoliko hitaca i ranio ga u predelu potkolenice i to u prisustvu očevidaca, koji su sada progovorili javno o svemu što su videli.

Dok je žrtva ovog napada stajala na parkingu u ulici gde se nalaze stambene zgrade i mnogobrojni ugostiteljski objekti, nepoznati napadač je iskoristio trenutak Vojinove nepažnje dok je gledao u telefon i sasuo kišu metaka u njegovom pravcu.

- On je stajao na parkingu pored belog "audija" koji je i vozio, a koji je sklonjen nekoliko sati nakon pucnjave. U jednom trenutku čuli su se pucnji. Bilo je to nekoliko uzastopnih hitaca, ali ne mogu sa sigurnošću da tvrdim koliko. Ranjeni muškarac je uspeo da pobegne kroz parking i udalji se više od 150 metara od mesta na kojem je upucan - otkriva očevidac.

U ovoj garaži ranjen je V.L. Foto: Kurir

Kako kaže, Vojin je izgubio mnogo krvi do dolaska Hitne pomoći koja se na licu mesta pojavila nakon nekoliko minuta.

- Svuda za sobom je ostavljao tragove krvi. Krv je svuda kapljala, u prvi mah sam pomislio da je ranjen na više mesta. Kada se približavao autoperionici, krenuo je da viče: "Pomozite mi, dajte mi krpe, iskrvariću!". Radnik perionice ga je stavio na stolicu ispred objekta gde mu je ukazao prvu pomoć i previo mu ranu od metka koju je imao u nozi. On je tada rekao da je pogođen samo u nogu. Hitna pomoć i policija su brzo stigli - tvrdi očevidac.

Vojin L. je potom kolima Hitne pomoći prevezen u Bežanijsku bolnicu.

Napadač pobegao

Svedoci pucnjave ispričali su da sumnjaju da je napadač bio dobro organizovan jer je imao jasan plan za bekstvo.

- Kada je Vojin ranjen i kada je počeo da beži, napadač je vešto pobegao kroz prolaze između ulaza i nestao je bez traga. Niko nije uspeo da ga vidi. Policija je te večeri, ali i sutradan obišla sve okolne lokale i zgrade kako bi uzeli snimke sa video nadzora koji bi trebalo da im pomognu da otkriju ko je pucao nasred ulice u muškarca i to pred brojnim svedocima - rekao je jedan od radnika iz restorana koji se nalazi u ulici Džona Kenedija.

Inače, ranjeni Vojin L. (38) odranije je poznat istražnim organima. Naime, on je 2022. godine uhapšen u spektakularnoj akciji u okviru koje je lišena slobode čitava kriminalna grupa čiji je deo bio i on.