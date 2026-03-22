Prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu izrečena je vaspitna mera upućivanja u vaspitno popravni dom jednom od dvojice maloletnika kojima se sudi pred ovim sudom zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Vukašina Stankovića (23).

Vukašin Stanković brutalno je ubijen na Vračaru u Kursulinoj ulici 31. avgusta 2025. godine. Za ovaj zločin osumnjičeno je ukupno 4 mladića, od kojih su dvojica bila maloletna u trenutku izvršenja krivičnog dela. Jedan od punoletnih osumnjičenih, A. K. (18), za ubistvo Stankovića, nalazi se u pritvoru i njemu je suđenje u toku, dok je Đorđe Makić (20) još u bekstvu i za njim je raspisana poternica.

- Jedan od maloletnika osuđen je prvostepenom presudom na vaspitnu meru, što znači da bi trebalo da ide u popravni dom. Suđenje drugom maloletniku se privodi kraju. Nedavno su saslušani sudski veštaci i uskoro se očekuje davanje završne reči i izricanje presude i njemu - rekao je izvor i napomenuo da je suđenje maloletnicima zatvoreno za javnost.

U toku postupak protiv odbeglog Makića

Podsetimo, 6. februara, održano je ročište u postupku protiv osumnjičenih, A. K. (18) i Đorđa Makića (20) koji je još uvek u bekstvu, za svirepo ubistvo Vukašina Stankovića. Na ovom ročištu bilo je planirano saslušanje dva svedoka, međutim jedan se nije pojavio.

U tužilaštvu je saslušana žena koja se smatra jednom od glavnih svedoka jer je bila sa stradalim mladićem do poslednjeg trenutka.

Žrtva i odbegli Makić

- Ispitivanje svedoka bilo je izuzetno potresno i uznemirujuće. Saslušana je žena koja je Vukašinu pokušala da ukaže pomoć. Ona mu je bila pratnja i u kolima Hitne pomoći, bila je sa njim do poslednjeg trenutka. Svi prisutni bili su uznemireni njenim svedočenjem. Plakala je neprestano i otkrila jezive detalje koji su pratili ovaj zločin - otkriva izvor.

Drug mu ranjen

Vukašin Stanković i njegov drug Marko R. (23) zverski su izbodeni kuhinjskim nožem, po koji je navodno otišao osumnjičeni Đorđe Makić, a u ubistvu su uz odbeglog Makića učestvovala dva pritvorena maloletnika, kao i A. K. koji se nalazi u Istražnom zatvoru u Beogradu.

Jedna od svedoka ispričala je ranije da je nasmrt izbodeni Vukašin puzio po Kursulinoj ulici, dok je za sobom ostavljao tragove krvi, pokušavajući da se spasi.

"Ubodi ga u vrat, zakolji ih"

Kako je pričala majka ubijenog mladića, osumnjičeni su bili "mnogo pijani i sve vreme su provocirali Vukašina i njegovog druga". U jednom momentu došlo je do svađe.

- Nekoliko minuta nakon verbalnog sukoba, četiri monstruma koja su mi ubila dete, napustila su kladionicu. Inače, radi se o dva maloletna i dva punoletna muškarca. Oni su otišli u obližnji lokal odakle su ukrali kuhinjski nož. Jedan je ušao i pozvao Vukašina i Marka ispred kladionice. Oni nisu ni slutili šta ih napolju čeka. Izašli su jer su verovali da će napolju razgovarati i rešiti problem. Međutim, jedan od ubica krenuo je da viče: "Ubadaj, ubadaj ih... Ubodi ga u vrat, zakolji ih..." - pričala je drhtavim glasom majka ubijenog mladića.

Kako je rekla, njih četvorica su njenog sina "krvnički ubila", dok su njegovog druga pokušali da ubiju.

- Marko je prvi bio uboden, a onda je Đorđe Makić počeo zverski da ubada Vukašina dok su ostala trojica držala, tukla i šutirala Marka i Vukašina koji su bili na podu. Na sve načine su pokušavali da se spasu, da se izbore da nastave svoje mlade živote - rekla je Vukašinova majka.

Đorđe Makić (20), uhapšeni A. K. (18), kao i jedan od dvojice uhapšenih maloletnika obezbedili su sebi maloletnički dosije u najranijem dobu.

- Protiv Đorđa Makića (20) vodio se krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu u odeljenju za maloletnike zbog nasilničkog ponašanja, još pre nego što je navršio 18 godina. Taj postupak još uvek nije završen. On se sumnjičio i za učestvovanje u tuči, koja je eskalirala u ubadanje nožem u kafani u Skadarliji. To se dogodilo krajem avgusta 2025. godine kada je on već imao 19 godina. Samo 7 dana kasnije, sumnja se da je Makić, za kojim je raspisana poternica, učestvovao u ubadanju Vukašina Stankovića koji je od zadobijenih povreda preminuo - tvrdio je izvor blizak istrazi.

Kako je ranije istakao sagovornik, osumnjičeni maloletnik, kao i A. K. (18) takođe su od ranije poznati organima reda.

- Pre nego što je navršio 18 godina, protiv A. K. osumnjičenog za ubistvo Vukašina Stankovića, pokrenut je krivični postupak zbog nasilja. Takođe, i jedan od dva maloletnika iza sebe ima dosije - objasnio je sagovornik.

Ne propustiteHronika"JEDNO PITANJE ME PROGANJA 150 DANA" Oglasila se majka brutalno ubijenog Vukašina Stankovića ispred kladionce na Vračaru!
Đorđe Makić.jpg
HronikaPORODICA SVIREPO UBIJENOG VUKAŠINA U OČAJU ČEKA NA PRAVDU! Sud ponovo odložio ročište za ubistvo mladića na Vračaru: "Teško se nosimo, a sad nam je još gore"
Vukašin Stanković Mirjana Radovanović Todor
Hronika"BIO JE ZLATNO DETE, NIJE ZASLUŽIO OVAKVU SMRT" Potresna ispovest teče surovo ubijenog Vukašina Stankovića (23) za Kurir: "Studirao je, trudio se u životu..."
Mirjana radovanović
Hronika"VUKAŠINOVA I MOJA TRAGEDIJA JE OPOMENA! MALOLETNI ZLOČINCI TREBA DA DOBIJU STROGE KAZNE" Počelo suđenje dvojici za zločin na Vračaru, za ubicom se traga!
Vukašin Stanković.jpg
Hronika"CRNI SU DANI POSLE UBISTVA MOG SINA JEDINCA, IZGREDNICI SU POSEJALI SMRT" Potraga za ubicom ušla u treći mesec, majka pokojnog Vukašina želi pravdu!
Đorđe Makić.jpg