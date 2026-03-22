Telo Stele Savić, inače drugarice Kristijana Golubovića, rijaliti učesnika, pronađeno je u petak oko 12.30 sati u ventilacionom otvoru za stambenu zgradu u centru Beograda, na Vračaru.

Danas, dva dana kasnije, na mestu gde je žena pronađena mrtva, pronašli smo čudne predmete.

Mesto gde je pronađeno telo Stele Savić

Naime, cveće koje je ubrano u obližnjem parku ostavljeno je na ventilacionom otvoru, a u unutrašnjosti se mogu videti tragovi izgorelih sveća.

Na cveću se nalazi i jedna ostavljena crna pertla, a pored toga je tu i flašica vode, kao i kamen na kom je ostavljena štangla čokolade.

Stanari u šoku

Stanari kažu da su u šoku i da je gotovo nemoguće da je žena upala u otvor, naročito imajući u vidu njegove dimenzije i položaj.

- Ma kakvo upadanje, to je nemoguće! Otvor je mali, odrasla osoba tu ne može tek tako da propadne. Neko bi morao da vidi ili čuje nešto, naročito što kažu da je telo bilo tu nekoliko dana - kaže jedan od stanara.

Podsetimo, Stelin nestanak pre nekoliko dana prijavio je Kristijan Golubović, koji je rekao da je danima tražio svoju prijateljicu i na kraju odlučio da snestanak prijavi policiji.

Komšije su takođe potvrdile da telo, prema svemu sudeći, nije tu od skoro.

- Priča se da je tu bila više od dve nedelje. Pa kako je moguće da niko ništa nije primetio, a još manje da je sama tu završila? Ovo je mnogo čudno - navodi stanarka iz zgrade.

Ventilacioni otvor u kom je nađeno telo žene na Vračaru

Pojedini ističu da im cela situacija deluje sumnjivo i da očekuju da će istraga dati odgovore.

- Ako je otvor toliko mali kao što jeste, stvarno ne vidim način da je mogla sama da upadne tu slučajno. Mora da se sama sklonila i sklupčala nekako - kaže drugi komšija.

Stanari dodaju da ih dodatno uznemirava činjenica da se sve dogodilo u zgradi u kojoj, kako tvrde, ranije nije bilo sličnih incidenata.

- Svi smo u šoku. Ovo nije normalno i nadamo se da će policija utvrditi šta se zaista desilo. U ovaj otvor nikad niko nije upao - poručuju oni.