Motocikl u Požegi nakon nesreće

U Požegi je juče došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je motociklista zadobio teške telesne povrede.

Nesreća je nastala kada se motocikl sudario sa automobilom.

Vozač koji je upravljao automobilom marke "dačia" oduzeo je prvenstvo prolaza motociklisti, koji je tom prilikom teško povređen.

Prema prvim informacijama, motociklista je zadobio teške telesne povrede u vidu frakture noge, ali na svu sreću nije životno ugrožen.

Motor je potpuno uništen usled udesa, a po putu je rasuta srča. Dramatične fotografije prepolovljenog vozila izazivaju jezu, a kada je u pitanju "dačia", leva strana automobila je potpuno ulubljena od siline udarca.