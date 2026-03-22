Otac i sin iz Aradca kod Zrenjanina, vlasnik kafane Mihal L. (65) i njegov sin Mihal L. (38), inače profesor muzike, milsili su da su počinili savršen zločin!

Detalji ubistva Ivana Vijoglavina (35) koje se dogodilo još 3. januara u kafani u Aradcu, a za koje su osumnjičeni Mihal stariji i Mihal mlađi, nalik su scenariju za krimi-film, a ono što je naričito zaprepastilo istražitelje jeste ponašanje osumnjičenih posle izvršenog krivičnog dela.

Ubijeni Ivan Vijoglavin Foto: Društvene Mreže

- Zločin se desio 3. januara nakon što su svi gosti napustili kafanu. Ostao je samo Ivan Vijoglavin. Tada su se vlasnik kafane i on posvađali, a vlasnik je, kako istražitelji sumnjaju, dograbio nož i nasmrt izbo mladića. Onda je, prema rezultatima istrage, pozvao sina u pomoć. Otarasili su se tela, ali i očistili sve tragove zločina, barem su tako mislili - kaže izvor i dodaje da je istraga pokazala da su otac i sin telo ubijenog umotali u ćebe, preneli su ga u automobil i odvezli se na obalu reke Tise.

- Telo su bacili u vodu, misleći da nikada neće da ispliva, a onda su se vratili u kafanu i detaljno je očistili, opravši sve tragove krvi nekoliko puta. Takođe, više puta su oprali i automobil u kom su vozili leš - prepričava nam izvor šokantne detalje iz istrage:

- Takođe, u reku su bacili i mobilni telefon žrtve, ali i nož kojim je Vijoglavin ubijen.

Osumnjičeni Mihal L. mlađi Foto: Društvene Mreže

Nakon zločin, otac i sin su se ponašali uobičajeno, kao da se ništa nije dogodilo.

- Nastavili su svoje živote, trudili su se da sve deluje kao i uvek. Vlasnik kafane je, budući da je Vijoglavin poslednji put viđen u njegovom lokalu, glumio zabrinutost i nudio pomoć porodici "nestalog".Nekoliko puta je razgovarao sa majkom Vijoglavina, koja je očajnički pokušavala da pronađe sina pošto se nije vratio kući iz kafane. Nesrećnu ženu je navodio na pogrešan trag, izmislivši priču da su u kafanu došla trojica, njemu nepoznatih muškaraca, da su Vijoglavina primorali da pođe sa njima, a njemu zapretili da nikome ništa ne priča - objašnjava naš izvor kako su osumnjičeni pokušavali da zavaraju trag i sumnju sa sebe prebace na misterioznu "trojku".

Nesrećna žena u početku nije sumnjala u priču koju joj je plasirao Mihal L.

- Nije joj ni palo na pamet da vlasnik kafane sve vreme laže tako hladnokrvno i to dok je gleda u oči - priča izvor.

Telo isplivalo iz Tise

Međutim, klupko zločina se odmotalo kada je 12. marta, bezlamo tri meseca od nestanka Ivana Vijoglavinog, njegovo telo isplivalo iz Tise.

- Telo je poslato na obdukciju, a ikao je bilo u poodmakloj fazi raspadanja, utvrđeno je da se on nije utopio, već da je iskrvario. Utvrđeno je da je na telu imao tri uboden rane od kojih je preminuo - dodaje izvor.

Policija je nakon pristizanja rezultata obdukcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, 19. marta uhapsila Mihala L. starijeg zbog sumnje da je ubio Vijoglavina, dok se Mihalu L. mlađem na teret stavlja sprečavanje i ometanje dokazivanja.

- Obojici je nakon saslušanja određen pritvor - kaže izvor.

Sve se na kraju sazna

Žitelji Aradca kažu da su šokirani onim što se dogodilo u njihovom mestu.

- Viđali smo oca i sina od januara do marta. Delovali su uobičajeno, ni na kraj pameti nam nije palo da su sposobni za ovako nešto. Naroči smo u šoku za sina! Dečko je fakultetski obrazovan, bavi se pevanjem, onako deluje mirno i fino, veselo, jedna umetnička duša... Sigurno su mislili da će reka odneti leš, sve tragove krvi su očistili, niko nije video zločin, pa su poverovali da će se izvući i proći nekažnjeno, ali pravda je možda spora, ali dostižna. Sve se na kraju sazna i otkrije, a savršen zločin ne postoji - rekao nam je jedan zaprepšaćeni meštanin sela kod Zrenjanina.

Aktivan na mrežama

Mihal L. mlađi je od zločina, pa sve do hapšenja, bio vrlo aktivan na društvenim mrežama, gde je objavljivao informacije u vezi sa svojim muzičkim nastupima, ali i oglašavao časove pevanja i klavira.

- On se bavi muzikom, profesor je. Davao je uživo i onlajn časove i trudio se da sve ovo vreme deluje normalno, radio je i bavio se uobičajenim aktivnostima, te je i to razlog zbog kog niko nije posumnjao da on ima veze sa nestankom Ivana Vijoglavina - pričaju žitelji Aradca.