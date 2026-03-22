U Novom Sadu u noći između četvrtka i petka dogodio incident u kojem su povređena trojica mladića starosti između 18 i 27 godina, a tim povodom oglasio se Viši sud u Novom Sadu.

Naime, u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu dogodila se prava krvava drama kada je jedan mladić pao sa trećeg sprata stambene zgrade, dok je drugi izboden nožem, a treći je takođe zadobio povrede.

- Povodom sukoba u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu, obaveštavam vas da je rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu nakon saslušanja, a na predlog tužilaštva, prema osumnjičenima S.M. zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju i B.S. zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela određen pritvor do 30 dana. Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo - naveli su iz novosadskog Višeg suda i dodali:

- Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću ovog suda.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S. M. (28) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, kao i njegovog sugrađanina B. S. (46), zbog sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

- Sumnja se da je S. M. sinoć, u jednom stanu u Novom Sadu, tokom međusobnog sukoba zadao nekoliko uboda nožem osamnaestogodišnjaku iz okoline grada, koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine - piše u saopštenju PU Novi Sad.

U tom trenutku, u stanu je bio i dvadesetogodišnjak iz okoline Inđije, koji je iskočio kroz prozori, takođe je zbrinut u Kliničkom centru.