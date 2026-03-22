Slušaj vest

Dokazi o otmicama, mučenju i zlostavljanju koje su, prema Skaj prepiskama, sprovodili crnogorski policijski službenici u saradnji sa kriminalnim klanovima već neko vreme su tema crnogorskih institucija. Slučaj policajca Petra Lazovića i njegovih kolega iz specijalnog odeljenja policije otvorio je pitanje duboke povezanosti bezbednosnih struktura i organizovanog kriminala, ali i izostanka odgovornosti za policijsku torturu.

Evropol je dostavio dokaze Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore i Višem sudu u Podgorici protiv Petra Lazovića u vidu Skaj prepiski, koje su sada isplivale u javnost.

Vezan i pretučen mladi čovek, izložen nehumanom i sramnom postupanju, potresan je prizor ponižavanja i nasilja, ali i svedočenja o skandaloznoj zloupotrebi policijske moći u Crnoj Gori.

Uznemirujuće slike mučenja

Ovo okrutno postupanje policajaca nad bespomoćnim, vezanim čovekom, dokumentovano kamerom policijskih službenika koji su ga mučili, podeljeno je preko Skaj aplikacije i videli su ga neki od vodećih pripadnika kavačkog kriminalnog klana, ali i drugih kriminalnih organizacija iz regiona.

Fotografije i snimci su u posedu crnogorske policije i tužilaštva od 2021. godine, kada je iz Evropola stigao obaveštajni paket.

Do danas nema kažnjenih zbog toga što se prema ovom čoveku, ali i drugima, nečovečno postupalo. Sudski procesi koji su se, na osnovu Skaj dokumentacije vodili, a tiču se policijske torture, neslavno su završili.

Foto: Libertas

Neki od policajaca znali su za ovo sramno postupanje prema ljudima koji su, prema hvalisanju policajca Petra Lazovića na Skaj aplikaciji, bili otimani, mučeni strujom, davljeni, prebijani, bili ucenjivani i ponižavani… Šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, u vreme dok je taj Odeljak bio aktivan, bio je Zoran Lazović, koji je smenjen u martu 2021. godine.

Petar Lazović je audio snimke mučenja delio sa šefovima kavačkog kriminalnog klanaRadojem Zvicerom i Slobodanom Kašćelanom, ali i svojim najbližim saradnikom u kriminalu, policajcem Ljubom Milovićem. Oni su, neretko, te snimke delili i sa drugim kriminalcima.

Lazović je delio fotografije i audio snimke mučenja i sa zloglasnim kriminalcima iz Beograda, Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, koje je nazivao braćom i kleo im se na odanost.

Petar Lazović slao je snimke mučenja i maltretiranja vođama klanova

U leto 2020. godine, između ostalog, Lazović je oteo čoveka nakon što je izašao iz zgrade policije i, sudeći po transkriptima razgovora, imao asistenciju kolega iz tog Odeljenja policije.

Na grupnom četu sa Zvicerom i Milovićem dobijao je sugestije šta da radi i u realnom vremenu ih obaveštavao o svom nečasnom postupanju prema „uhapšenim“ ljudima.

Jezive poruke i fotografije mučenja

„I njima će kese, samo neka dođu na red. Nego ne možemo stići, braćo. Ovog smo sinoć vratili na fabrička. Veli: molim vas da pričamo lepo. Pitaj Baticu šta smo sinoć radili“, piše Lazović Zviceru i Miloviću.

Policajac Milović komentariše fotografiju jednog pretučenog mladića: „Ih, što su mu se kapci od struje spustili“.

"Ide na razgovor za posao", piše u prepisci ispod fotografije na kojoj se vidi kidnapovani čovek u automobilu, vezanih ruku i sa kesom na glavi.

"Sa tužiocem da završimo da ga puste za tri dana, da ide po redovnom postupku, pa ćemo onda da ga dižemo sa ulice, otmemo i vodimo po našim metodama", piše u prepisci.

Lazović piše Miloviću i Zviceru da je jedan od žrtava njihove torture završio u bolnici na Cetinju.

„Razboleo se od kripte što je otključao“, piše Milović.

„Neka krepa“, odgovara Zvicer.

Foto: printscreen libertaspress

„Kesa malo, šuma malo, reka malo, glogov kolac malo“, jedan je od komentara policajca Lazovića.

„Oderi ga kao vola“, kaže Zvicer nakon jedne „policijske otmice“.

Ovo je samo deo prepiski i fotografija, a koji se tiču otmica i torture koje su činjene sa policijskom značkom i policijskim ovlašćenjima.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva medijima nisu odgovorili da li su sve podatke koji ukazuju na moguću policijsku torturu prosledili nadležnim tužilaštvima na postupanje i, ako jesu, kada, koliko predmeta su prosledili i kojim tužilaštvima.

Lazivići u pritvoru

Lazović je, inače, u pritvoru i protiv njega se vodi nekoliko sudskih postupaka, uključujući i za policijsku torturu.

Njegov otac, Zoran, takođe je u pritvoru i protiv njega se, takođe, vodi sudski postupak u Višem sudu u Podgorici.

On je optužen da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Milivoje Katnić, ranije uhapšeni, suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan.

Nakon što je vrhovni državni tužilac Milorad Marković u maju 2024. godine izdao obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima sumnje na torturu, Evropska komisija je u poslednjem izveštaju o Crnoj Gori konstatovala da se povećao broj pokrenutih slučajeva i efikasnost tužilačkog reagovanja.

„Dok je od januara 2023. do maja 2024. godine VDT pokrenuo tri slučaja protiv 22 policajca zbog krivičnog dela mučenja, od maja 2024. do septembra 2025. pokrenuta su još tri slučaja zbog navodnog mučenja u koje je umešano 14 policajaca. Tokom istog perioda, VDT je pokrenuo još 14 slučajeva, u kojima krivični postupci još nisu pokrenuti“, navodi se u izveštaju iz novembra prošle godine.

Tužioci su, prema uputstvu, dužni da odmah formiraju predmet po dobijanju krivične prijave ili na osnovu sumnji o izvršenoj torturi i dužni su da preduzmu hitne radnje u cilju prikupljanja dokaza i utvrđivanja svih činjenica važnih za krivični postupak.

Rukovodioci tužilaštava dužni su da kvartalno dostavljaju informacije o promenama u predmetima torture.

U izveštaju EK piše i da je odloženo usvajanje standardnih operativnih procedura za policiju, koje ima za cilj da osigura poštovanje standarda Komiteta Saveta Evrope za sprečavanje torture i ljudskih prava.