Državljani Srbije, mladić (18) i maloletna devojka (16), uhapšeni su u nedelju ujutru, 15. marta, u mestu Sargans u kantonu Sent Galen u Švajcarskoj, nakon što su osumnjičeni za provale u garaže.

Kako je saopštila kantonalna policija Sent Galena, patrola je oko tri sata ujutru primetila sumnjiv automobil u jednoj garaži, a kada su policajci proverili objekat otkrili su dva razbijena prozora, što je odmah pokrenulo veliku potragu.

Na teren je upućeno više policijskih patrola, pripadnici granične straže, vodiči službenih pasa, ali i operateri dronova koji su iz vazduha pretraživali teren, a za to vreme otkrivena je još jedna provala u auto-garažu u drugoj ulici.

Kada su policajci stigli na lice mesta, zatekli su dve osobe koje su u tom trenutku pokušale da pobegnu - i to na krov zgrade.

Uz pomoć dronova i policijskih pasa, policija je uspela da locira osumnjičene, koji su ubrzo uhapšeni.

Istragom je utvrđeno da je reč o mladiću (18) i devojci (16), državljanima Srbije koji žive u tom regionu Švajcarske.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti provala.

Kurir.rs/Lecanton27.ch

