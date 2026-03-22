Sul­tan Gušani (30) iz Bosne i Hercegovine koji se tereti da je 22. no­vem­bra 2023. godine sa još jednim muškarcem ubio Novosađanina Mi­la­na Tucakova (54), vlasnika jedne pečenjare, osuđen je na 10 godina zatvora u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Novom Sadu.

Njemu je ova kazna izrečena za krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu, a pritvor mu je produžen do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne.

Prethodno je, prvostepenom presudom, Gušani proglašen krivim i osuđen takođe na deset godina zatvora, jer je 22. novembra 2023. godine u stanu sada pokojnog Tucakova, u stanju kada mu je mogućnost da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima bila smanjena, zajedno sa NN licem, fizički napao Tucakov Milana. Zajedno su mu udarcima naneli lake telesne povrede, a noževima šest ubodnih rana, koje zbirno predstavljaju teške telesne povrede usled kojih je i preminuo.

Sultan Gušani

- Ovaj predmet je specifičan. Jedan počinilac je na optuženičkoj klupi, a drugi je nepoznati muškarac. Jedan okrivljeni ne spori da je upotrebio nož, a iako na nožu nije nađen njegov DNK trag, ne znači da ga nije upotrebio – kazao je prilikom izricanja prvostepene presude sudija Vladimir Pecovski i dodao da su, osim priznanja okrivljenog, tu i drugi dokazi, DNK materijal, veštačenje, izjave svedoka o tome kakav je pokojni Tucakov bio.

Sudija Pecovski je tada naglasio da je jasno da je u stanu bilo borbe što potvrđuju ispreturane stvari u stanu i povrede na okrivljenom Gušaniju, koje su, međutim, mogle nastati i na nekom drugom mestu.

Međutim, Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo odluku da se ukine ta presuda Višeg suda i ovaj predmet vratio na ponovno suđenje, a po okončanju istog doneta je presuda kojom je okrivljeni Gušani oglašen krivim i osuđen ponovo na 10 godina robije. Podsetimo, zločin se do­go­dio u centru Novog Sada, u pa­sa­žu Zmaj Jo­vi­ne 8, u sta­nu u ko­jem je živeo sada pokojni Tucakov, a čije je be­ži­vot­no te­lo pro­na­šla po­li­ci­ja 23. no­vem­bra 2023. godine oko 18 ča­so­va.

Branio sam se

Okrivljeni Sultan Gušani je na početku postupka, negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret.

- Ja ne mogu da vratim život, žao mi je. Nisam ubio tog čoveka, ja sam se branio - rekao je tada Gušani.

Naime, pripadnici MUP-a su do­šli na lice mesta po po­zi­vu ro­đa­ka ubi­je­nog, ko­ji se za­bri­nuo što mu se ovaj ne ja­vlja. Nakon što su ušli u stan, za­te­kli su nesrećnog čoveka ka­ko le­ži na po­du sa broj­nim po­vre­da­ma na­ne­tim oštrim pred­me­tom. Ubr­zo po­tom, ope­ra­tiv­nim ra­dom po­li­ci­je, li­si­ce su sta­vlje­ne na ru­ke dr­ža­vlja­ni­nu Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne, či­ji su tra­go­vi pro­na­đe­ni u sta­nu. On je uhap­šen u jed­nom be­o­grad­skom pa­r­ku i od tada se nalazi iza rešetaka.

Inače, kako je tada navodio naš dobro obavešten izvor, zločin je otkrio rođak ubijenog kome se nije javljao na telefon.

- Sumnja se kobne večeri osumnjičeni sa još jednom osobom bio u stanu vlasnika pečenjare i da je nakon svađe došlo do fizičkog obračuna koji je eskalirao ubistvom - navodi naš sagovornik i dodaje:

Ubijeni vlasnik pečenjare

- Navodno, nakon svađe i grukanja osumnjičeni je dograbio kuhinjski nož i nekoliko puta izbo Tucakova. Nakon zločina on je pobegao u nepoznatom pravcu. Rođak je bio zabrinut što se Milan ne javlja na telefon, kao i da nije otvorio svoju pečenjaru u četvrtak što se ranije nikada nije desilo, pa je odlučio da pozove policiju i prijavi slučaj. Dao je policiji adresu na kojoj je vlasnik poznate pečenjare izanajmljivao stan - kaže izvor i dodaje:

- Pripadnici MUP-a koji su ušli u stan zatekli su jeziv prizor. Nesrećni čovek je ležao u lokvi krvi. Ekipa Hitne pomoći kasnije je mogla samo da konstatuje smrt vlasnika pečenjare.

Sultan Gušani je uhapšen je u jednom beogradskom parku nedugo nakon što je zločin otkriven i od tada se nalazi iza rešetaka, a presudom mu je pritvor produžen do upućivanja u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.