ZA UBISTVO VLASNIKA PEČENJARE DOBIO 10 GODINA ROBIJE: Nasmrt izbo Novosađanina, do hapšenja se krio u parku, a saučesnika i dalje štiti!
Sultan Gušani (30) iz Bosne i Hercegovine koji se tereti da je 22. novembra 2023. godine sa još jednim muškarcem ubio Novosađanina Milana Tucakova (54), vlasnika jedne pečenjare, osuđen je na 10 godina zatvora u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Novom Sadu.
Njemu je ova kazna izrečena za krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu, a pritvor mu je produžen do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne.
Prethodno je, prvostepenom presudom, Gušani proglašen krivim i osuđen takođe na deset godina zatvora, jer je 22. novembra 2023. godine u stanu sada pokojnog Tucakova, u stanju kada mu je mogućnost da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima bila smanjena, zajedno sa NN licem, fizički napao Tucakov Milana. Zajedno su mu udarcima naneli lake telesne povrede, a noževima šest ubodnih rana, koje zbirno predstavljaju teške telesne povrede usled kojih je i preminuo.
- Ovaj predmet je specifičan. Jedan počinilac je na optuženičkoj klupi, a drugi je nepoznati muškarac. Jedan okrivljeni ne spori da je upotrebio nož, a iako na nožu nije nađen njegov DNK trag, ne znači da ga nije upotrebio – kazao je prilikom izricanja prvostepene presude sudija Vladimir Pecovski i dodao da su, osim priznanja okrivljenog, tu i drugi dokazi, DNK materijal, veštačenje, izjave svedoka o tome kakav je pokojni Tucakov bio.
Sudija Pecovski je tada naglasio da je jasno da je u stanu bilo borbe što potvrđuju ispreturane stvari u stanu i povrede na okrivljenom Gušaniju, koje su, međutim, mogle nastati i na nekom drugom mestu.
Međutim, Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo odluku da se ukine ta presuda Višeg suda i ovaj predmet vratio na ponovno suđenje, a po okončanju istog doneta je presuda kojom je okrivljeni Gušani oglašen krivim i osuđen ponovo na 10 godina robije. Podsetimo, zločin se dogodio u centru Novog Sada, u pasažu Zmaj Jovine 8, u stanu u kojem je živeo sada pokojni Tucakov, a čije je beživotno telo pronašla policija 23. novembra 2023. godine oko 18 časova.
Branio sam se
Okrivljeni Sultan Gušani je na početku postupka, negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret.
- Ja ne mogu da vratim život, žao mi je. Nisam ubio tog čoveka, ja sam se branio - rekao je tada Gušani.
Naime, pripadnici MUP-a su došli na lice mesta po pozivu rođaka ubijenog, koji se zabrinuo što mu se ovaj ne javlja. Nakon što su ušli u stan, zatekli su nesrećnog čoveka kako leži na podu sa brojnim povredama nanetim oštrim predmetom. Ubrzo potom, operativnim radom policije, lisice su stavljene na ruke državljaninu Bosne i Hercegovine, čiji su tragovi pronađeni u stanu. On je uhapšen u jednom beogradskom parku i od tada se nalazi iza rešetaka.
Inače, kako je tada navodio naš dobro obavešten izvor, zločin je otkrio rođak ubijenog kome se nije javljao na telefon.
- Sumnja se kobne večeri osumnjičeni sa još jednom osobom bio u stanu vlasnika pečenjare i da je nakon svađe došlo do fizičkog obračuna koji je eskalirao ubistvom - navodi naš sagovornik i dodaje:
- Navodno, nakon svađe i grukanja osumnjičeni je dograbio kuhinjski nož i nekoliko puta izbo Tucakova. Nakon zločina on je pobegao u nepoznatom pravcu. Rođak je bio zabrinut što se Milan ne javlja na telefon, kao i da nije otvorio svoju pečenjaru u četvrtak što se ranije nikada nije desilo, pa je odlučio da pozove policiju i prijavi slučaj. Dao je policiji adresu na kojoj je vlasnik poznate pečenjare izanajmljivao stan - kaže izvor i dodaje:
- Pripadnici MUP-a koji su ušli u stan zatekli su jeziv prizor. Nesrećni čovek je ležao u lokvi krvi. Ekipa Hitne pomoći kasnije je mogla samo da konstatuje smrt vlasnika pečenjare.
Sultan Gušani je uhapšen je u jednom beogradskom parku nedugo nakon što je zločin otkriven i od tada se nalazi iza rešetaka, a presudom mu je pritvor produžen do upućivanja u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.
Inače, kako smo ranije pisali, ubijeni Tucakov bio je vlasnik pečenjare u Novom Sadu, a u iznajmljenom stanu u kom je ubijen živeo je sam.
