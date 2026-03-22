Slušaj vest

Prava drama odigrala se u jednom kragujevačkom restoranu kada je u objekat uletela grupa naoružanih mladića i uz pretnje pištoljem počela da isteruje goste napolje.

- Bahato i siledžijsko ponašanje trajalo je oko pola sata, a gosti su bili zatečeni i uplašeni. Tokom trajanja mafijaškog upada jednog momka su staklenom flašom udarili u glavu i naneli mu teške telesne povrede, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Čitav incident su zabeležile kamere u lokalu, a snimci su predati policiji na postupanje. U lokalu se u tom trenutku nalazilo preko 100 gostiju.

Policija je izašla na lice mesta i privela tri mladića za koje postoji sumnja da su izvršila navedeno krivično i bezobzirno delo, a u pitanju su N.L, M.J. i I.J.

Ne propustiteHronikaUHAPŠENI RAZBOJNICI U NIŠU: Dvojica pretukla i opljačkala POZNANIKA ispred kladionice - oteli mu 280.000 dinara
1745961785407.jpg
HronikaRAZBOJNICI IZ OKOLINE BEČEJA NAPALI STARIJEG ČOVEKA NA SALAŠU: Ukrali mu auto i novac pa pobegli
profimedia0095171708.jpg
HronikaDVOJICA RAZBOJNIKA ZANEMELA PRED TUŽIOCEM, TREĆI PROGOVORIO O PLJAČKI DEVOJKE! Tukli je i isprskali biber sprejom, pa joj pretili pištoljem
shutterstock-437224012.jpg
HronikaUPERILI PIŠTOLJ U RADNICU, PA IZ KASE POKUPILI SAV NOVAC: Uhapšeni serijski razbojnici u Novom Sadu (foto)
NOVI SAD 1.jpeg