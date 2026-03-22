Prava drama odigrala se u jednom kragujevačkom restoranu kada je u objekat uletela grupa naoružanih mladića i uz pretnje pištoljem počela da isteruje goste napolje.

- Bahato i siledžijsko ponašanje trajalo je oko pola sata, a gosti su bili zatečeni i uplašeni. Tokom trajanja mafijaškog upada jednog momka su staklenom flašom udarili u glavu i naneli mu teške telesne povrede, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Čitav incident su zabeležile kamere u lokalu, a snimci su predati policiji na postupanje. U lokalu se u tom trenutku nalazilo preko 100 gostiju.