Hronika
GRUPA NAORUŽANIH RAZBOJNIKA UPALA U RESTORAN U KRAGUJEVCU 100 ljudi držali na nišanu, jedna osoba teško povređena! Policija ih pohapsila
Prava drama odigrala se u jednom kragujevačkom restoranu kada je u objekat uletela grupa naoružanih mladića i uz pretnje pištoljem počela da isteruje goste napolje.
- Bahato i siledžijsko ponašanje trajalo je oko pola sata, a gosti su bili zatečeni i uplašeni. Tokom trajanja mafijaškog upada jednog momka su staklenom flašom udarili u glavu i naneli mu teške telesne povrede, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Čitav incident su zabeležile kamere u lokalu, a snimci su predati policiji na postupanje. U lokalu se u tom trenutku nalazilo preko 100 gostiju.
Policija je izašla na lice mesta i privela tri mladića za koje postoji sumnja da su izvršila navedeno krivično i bezobzirno delo, a u pitanju su N.L, M.J. i I.J.
