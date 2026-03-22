Jedna osoba je ubijena dok se dve nalaze u teškom stanju nakon pucnjave u selu Majance kod Podujeva!

Ardita Gaši (31) iz Majanca, kako prenosi Indeks, osumnjičena je da je u nedelju oko 20 sati hicima iz pištolja ubila Ilaza Brahimija (42) iz Obilića sa kojim je donedavno bila u vezi.

Sumnja se da je Ardita pozvala Ilazija na sastanak, a kada je došao Ardita je osumnjičena da je nekoliko puta pucala iz pištolja na njega i ubila ga.

Čuvši vriske, supruga Arditinog ujaka je stigla na lice mesta, a zatim je ona pucala na nju.

Nakon krivičnog dela, osumnjičena se zaključala u svoju kuću i pretila da će ubiti druge ljude koji pokušaju da joj priđu.

Nakon policijske operacije, Gaši je osumnjičena da je pokušala samoubistvo.

Direktor urgentnog centra u Prištini Naser Sila navodi da je stanje obe žene kritično.

- Dve paciјentkinje dovezene su poduјevskim kolima hitne pomoći, imaju prostrelne rane, a njihovo stanje je veoma teško i nestabilno. Obe su intubirane uz potpomognuto disanje. Jedna јe upućena u operacionu salu. Njeno stanje јe veoma teško - rekao јe Sila.