Poznati pevač Zdravko Čolić, kako Kurir ekskluzivno saznaje, saslušan je jutros u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad na njegovu kuću.

Kako saznajeno, Čola se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome nista ne duguje i nema sukobe".

- Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čoveka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga - otkriva izvor Kurira.

Poznati pevač naveo je i da je u vreme bombaškog napada bio u Zagrebu i da nije bio u kući, ali da se smirio kada je saznao da su mu ćerke i supruga dobro i da niko nije povredjen.

Prema nezvaniĉnim informacijama, rekao je i da ni kuća nije pretrpela velika oštećenja.

Čola je u Palatu pravde stigao jutros nesto pre 8 sati u društvu saradnika. U tužilaštvu se zadrzao oko sat vremena.

Podsetimo, bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima, a samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je posle hapšenja trojice osumnjičenih da je pokrenulo istragu protiv Senada M. i Perice S. zbog sumnje da su bacili bombu na Čolićevu kuću, kao i protiv Marka A. koji im je u tome pomogao, tako što im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

- Naredbom o sprovođenju istrage Senadu M. i Perici S. na teret se stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Marku A. ista dva krivična dela u pomaganju - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.

Kako je navedeno tada, sumnja se da su se oni do Senjaka prevezli taksijem, a onda koristeći trotinet došli do ograde preko koje je oko 04:52 časova osumnjičeni Perica S. aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i sve snimao mobilnim telefonom. Ručna bomba je eksplodirala, nakon čega su se osumnjičeni trotinetom udaljili sa lica mesta.

Prošle nedelje je u sklopu istrage u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan i komšija Zdravka Čolića, inače poznati estradni menadžer Adis Gojak. On je u tužilaštvu dao izjavu u svojstvu oštećenog, pošto je i njegova kuća, koja se nalazi pored pevačeve, pretrpela oštećenja u bombaškom napadu.