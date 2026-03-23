Slušaj vest

Nakon pucnjave u selu Majance kod Podujeva jedna osoba je preminula od povreda dok su dve u teškom stanju.

Ardita Gaši (31) iz Majanca, prema pisanju Indeksa, osumnjičena je da je u nedelju oko 20 časova pucala iz pištolja i ubila Ilaza Brahimija (42) iz Obilića, sa kojim je do nedavno bila u vezi. Gaši je navodno zatim pucala i na svoju rođaku (73), koja je izašla iz kuće nakon što je čula pucnje i vriske, a na krraju je devojka pokušala da presudi i sebi.

Ardita Gaši Foto: Printscreen Facebook

Ardita je, prema nezvaničnim saznanjima, zakazala sastanak bivšem partneru, a čim se parkirao automobil ispred kuće, ona je krenula da puca i ubila ga. Čuvši vriske, supruga Arditinog ujaka je stigla na lice mesta, a zatim je devojka pucala i na nju. Nakon krivičnog dela, osumnjičena se zaključala u svoju kuću i pretila da će ubiti sve koji pokušaju da joj priđu. Na kraju je pucala i u sebe.

Direktor urgentnog centra u Prištini, Naser Sila, navodi da je stanje obe žene kritično.

- Dve pacijentkinje dovezene su podujevskim kolima hitne pomoći, imaju prostrelne rane, a njihovo stanje je veoma teško i nestabilno. Obe su intubirane uz potpomognuto disanje. Jedna je upućena u operacionu salu. Njeno stanje je veoma teško - rekao je Sila.