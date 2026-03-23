Vojin L. (38), koji je 20. marta ranjen u Zemunu,vraćen je u zatvor gde će nastaviti lečenje i izdržavanje kazne, s obzirom na to da je završio na robiji zbog trgovine narkoticima.

- Vojin L. je nakon ukazane lekarske pomoći vraćen u ćeliju. On je u zatvoru zbog trgovine narkoticima, a policija i dalje intenzivno traga za napadačem koji mu je pucao u nogu dok je bio na slobodnom vikendu iz zatvora - kaže izvor blizak istrazi.

Sagovornik podseća da se drama dogodila u petak uveče dok je Vojin L. bio na takozvanom "slobodnom vikendu", a napadač koji je ispalio hice i dalje je u bekstvu.

- Sumnja se da je u pitanju klasična sačekuša. Napadač je znao njegovo kretanje i čekao pravi trenutak da puca - kaže izvor Kurira.

U ovoj garaži ranjen je V.L. Foto: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je Vojina L. čekao u zasedi ispred jednog restorana u Zemunu. Prišao mu je dok je stajao pored svog automobila marke "audi" i ispalio najmanje četiri hica.

- Napadač je nakon pucnjave pobegao pešice i za njim se intenzivno traga - dodaje sagovornik.

Iako ranjen, Vojin L. je uspeo da se udalji sa mesta napada i potraži pomoć u obližnjoj autoperionici.

- Radnici su odmah reagovali i pozvali Hitnu pomoć i policiju, čime mu je praktično spasen život - navodi izvor.

On je, uprkos svemu, odbio saradnju sa policijom nakon incidenta, iako je, kako se navodi, dobro poznat i policiji i kriminalnim krugovima.

Istraga pucnjave u Zemunu je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača.

Deo opasne krimi-grupe

Vojin L. je osuđen na osam godina zatvora zbog trgovine narkoticima, a u trenutku pucnjave nalazio se na izdržavanju kazne, ali mu je bio odobren slobodan vikend.

Hapšenje kriminalne grupe u kojoj je V.L. Foto: MUP Srbije

Uhapšen je 2022. godine u velikoj akciji tokom koje je razbijena kriminalna grupa koja je mesečno distribuirala više od četiri kilograma heroina širom Beograda i Srbije. U akciji hapšenja učestvovala je i Bezbednosno-informativna agencija.

- Tokom istrage, BIA je koristila najsavremenije metode i sredstva, uključujući dronove, u cilju otkrivanja delovanja kriminalne grupe, što je na kraju rezultiralo i uspešno sprovedenom akcijom hapšenja koju su realizovali pripadnici PU za grad Beograd - podseća izvor Kurira.