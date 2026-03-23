Gotovo godinu dana nakon brutalnog ubistva koje je potreslo Sjenicu, za 24. mart u 10.30 časova zakazano je pripremno ročište u postupku protiv osumnjičenih za ubistvo Muriza Kurtanovića (28).

Slučaj koji je šokirao javnost dodatno je uznemirio građane nakon što su se pojavili novi detalji iz istrage – osumnjičeni ubica je, prema svedočenjima, učestvovao u potrazi za žrtvom, pretvarajući se da je nevin.

Ubijeni Muriz Kurtanović Foto: Sandzak Danas, Društvene Mreže

Muriz Kurtanović iz sela Tuzinje ubijen je 13. juna prošle godine, nakon što je, prema sumnjama istražitelja, namamljen na sastanak od strane A. M. (28), poznatog pod nadimkom Kinez. Kurtanović je neposredno pre toga prodao stoku i kod sebe imao oko 60.000 evra, što se smatra ključnim motivom zločina. Umesto dogovora o dugu i kupovini, usledio je brutalan napad.

Prema rezultatima istrage, Muriz je ubijen tupim predmetom u zabačenom delu sela Tuzinje – u kamenolomu, poznatom kao „kameni majdan“, mestu gde se vrši vađenje i obrada kamena. Nakon ubistva, njegovo telo je prevezeno i sakriveno u šumskom predelu sela Jevik kod Kladnice, gde je pronađeno 15. juna, dva dana nakon prijave nestanka. Telo je bilo prekriveno lišćem i granjem, što ukazuje na pokušaj prikrivanja tragova zločina.

Jedan od najupečatljivijih detalja ovog slučaja jeste činjenica da je osumnjičeni A. M. aktivno učestvovao u potrazi za Murizom, zajedno sa porodicom, prijateljima i meštanima.

Osumnjičeni za ubistvo u Sjenici Foto: Sandzak Danas

- Bio je s nama dok smo ga tražili, išao od kuće do kuće… Plakao je, govorio da mu je bio kao brat. Mislili smo da pati zbog njegovog nestanka. Ispostavilo se da je sve bila maska - ispričao je jedan od meštana Tuzinja.

Istragom je utvrđeno da osumnjičeni nije delovao sam. Prema navodima policije, u prikrivanju zločina učestvovali su i drugi.

Nakon ubistva, telo je zakopano i prekriveno, a vozilo korišćeno u zločinu oprano u Ivanjici kako bi se uklonili tragovi krvi.

Nestanak Muriza Kurtanovića prijavljen je 14. juna, kada se nije javljao porodici. Policija je odmah pokrenula opsežnu potragu. U roku od 48 sati identifikovani su i uhapšeni osumnjičeni, u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, PU Čačak i Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

Komšije otkrile istinu

Muriz je važio za vrednog i poštenog mladića koji je živeo od svog rada. Posebno su odjeknule reči meštana koji su isticali da je „ubijen zbog znojem zarađenog novca“, što je dodatno produbilo osećaj nepravde i ogorčenja.

- Došlo je neko prokleto vreme. Vreme u kom lopovi, bitange i prevaranti žive kao carevi, a pošten čovek ne sme ni da diše. Ubijen je momak, dete sa sela, koje je znalo za rad, motiku i ovce pre nego što je znalo da piše. Ceo život radio, kao i njegov otac i deda. Nije krao, nije lagao, nikome zlo učinio nije. Samo je hteo da od svog znoja živi, i to mu nisu dali - navodi se u jednoj poruci na Fejbuku.

- Napali su ga, ubili kao psa, zakopali u šumi, zbog par hiljada koje je imao od prodaje stoke. I kao da to nije bilo dovoljno, još su ga i opljačkali. Ubili ga i bacili u šumu, kao da nije bio čovek, kao da nije imao dušu, kao da mu majka neće ujutru poći da ga zove za doručak. Šta da kažeš više? Došlo je vreme kad ološ drži svet u šaci, a pošten svet se sahranjuje. Nema više pravde. Samo tuga, bes, i tišina. A ti, brate, ako gledaš odozgom znaj da ćemo pamtiti tvoju dobrotu, a njih neka pamti zemlja po mraku u koji su te poslali - piše u drugoj poruci.