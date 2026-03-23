Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu uhapsili su S. K. (25), zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Prilikom pretresa njegove kuće na području Šida, policija je pronašla četiri kilograma i 575 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain i digitalnu vagicu - saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Zaplenjena droga Foto: PU Sremska Mitrovica

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, S. K. je određen pritvor do 30 dana.

