Policija u Šidu uhapsila S. K. zbog neovlašćene proizvodnje opojnih droga, pronađeno četiri kilograma marihuane i kokain.
HAPŠENJE U ŠIDU: U kući mladića pronađena gomila droge spakovane u torbu! (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu uhapsili su S. K. (25), zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Prilikom pretresa njegove kuće na području Šida, policija je pronašla četiri kilograma i 575 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain i digitalnu vagicu - saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.
Zaplenjena droga Foto: PU Sremska Mitrovica
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.
Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, S. K. je određen pritvor do 30 dana.
