Državljanin Srbije (46) optužen je za jezivo silovanje prostitutke u Švajcarskoj. Slučaj je zabeležen 2024. godine na Božić, a prema optužnici, tereti se za višestruko silovanje, nanošenje teških telesnih povreda i protivpravno lišenje slobode.

Prema pisanju švajcarskih portala, drama je počela nakon što je Srbin otišao u jedan bordel u Bazelu, gde je, kako je sam priznao, "proveo dva sata sa mladom grčkom prostitutkom", što ga je koštalo 540 švajcarskih franaka.

Međutim, ono što je usledilo, prema optužnici, pretvorilo se u noćnu moru. Nakon izlaska iz bordela, Srbin ju je odveo u svoj stan, zaključao i satima zlostavljao.

Tužilaštvo tvrdi da je žrtvu primoravao da konzumira narkotike, uključujući kokain i metamfetamin, kao i preparat kamagru, nakon čega ju je seksualno zlostavljao.

- Prema njenom svedočenju, ponižavao ju je i kontrolisao, vodeći je po stanu i terajući je na degradirajuće radnje.

Sa druge strane, optuženi negira krivicu i tvrdi da je sve bilo uz obostrani pristanak.

- Molim se za nju i njenu ćerku svake noći - izjavio je pred sudom. 

Veštačenjem je utvrđeno da optuženi ima antisocijalni poremećaj ličnosti, što dodatno komplikuje slučaj.

Tužilaštvo za njega traži čak 12 godina zatvora, kao i meru proterivanja iz Švajcarske u trajanju od 20 godina. Presuda u ovom šokantnom slučaju očekuje se u ponedeljak.

Ključni dokaz

Ključni dokaz u ovom slučaju je uznemirujući video snimak nastao 25. decembra u Univerzitetskoj bolnici u Bazelu. Na njemu se vidi osumnjičeni i prestravljena žena koja medicinskom osoblju daje međunarodno prepoznat znak za pomoć, više puta otvara i zatvara šaku.

- Na snimku se vidi kako žena pokušava da signalizira da je žrtva nasilja, dok osumnjičeni mirno razgovara sa medicinskom sestrom.

