Slušaj vest

Motociklista je jutros oko 8.30 časovaoborio dete rođeno 2016. godine i njegovu majku u ulici Ljutice Bogdana u Beogradu.

Mališan i njegova majka su hitno prevezeni u KBC Dragiša Mišović radi ukazivanja lekarske pomoći.

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, do nezgode je došlo u jutarnjim časovima, kada je motociklista naleteo na majku i dete pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

- Motociklista je oborio dete i majku, a oni su nakon toga prevezeni u KBC "Dragiša Mišović" - naveo je izvor upoznat sa slučajem za Kurir.

Kako se dalje navodi, na licu mesta brzo su reagovale nadležne službe, koje su povređenima pružile prvu pomoć.

Stepen povreda se za sada ne zna, a policija je izvršila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.