U Sremskoj Mitrovici uhapšen V. P. (42) zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju droge, zaplenjeno 152 grama kokaina
PU Sremska Mitrovica
KOKAIN KRIO U "ŠKODI": Policija zaustavila dilera u Inđiji, osmah mu određen pritvor!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su V. P. (42), zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Prilikom kontrole automobila marke „škoda“ kojim je upravljao osumnjičeni, na području Inđije, policija je pronašla i zaplenila 152 grama materije za koju se sumnja da je kokain - piše u saopštenju PU Sremska Mitrovica.
Kokain Foto: Mup
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.
Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, V. P. je određen pritvor do 30 dana.
