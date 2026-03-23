U Višem sudu održano je danas još jedno ročište gde se sudi roditeljima maloletnog M.M. a koji je izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja Simića (13) svog školskog druga u Niškoj Banji.
Na današnjem ročištu iskaz je dana majka Sanja Simić koja je rekla da se u sudnici kao i prošli put opet osećala optuženom.
- Doživela sam provokacije dok sam svedočila. Opet se okrivljuje Andrej, naš sin koji nije ništa učinio dok je njihov učinio nešto najmonstruoznije - rekla je Sanja.
Sledeće ročište je zakazano za 7. april.
