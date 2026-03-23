HTEO DA PLJAČKA PRODAVNICU, ALI MU JE KUPAC POMUTIO PLANOVE: Uhapšen razbojnik, otkriveni detalji slučaja iz Niša!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu rasvetlili su pokušaj razbojništva i tešku krađu i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili A. R. (31) iz okoline Kovačice, zbog sumnje da je izvršio ova krivična dela.
On je, kako se sumnja, krajem novembra prošle godine, uz pretnju replikom pištolja, od radnice prodavnice tražio novac, a kada je naišao jedan kupac, pobegao je.
Takođe, sumnja se i da je, početkom decembra prošle godine, iz jednog kafića ukrao novac, laptop, piće i med, čime je vlasniku pričinio štetu koja se procenjuje na oko 110.000 dinara.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
