Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv M. Ž. (38) iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je u prethodnom periodu, sa jednog gradilišta u Nišu ukrao 66 klima uređaja, a potom ih prodao.

Vrednost ukradene robe procenjuje se na oko 2.000.000 dinara.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

