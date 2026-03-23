Njenu smrt je potvrdio medicinski tim Hitne pomoći, koji ju je zbrinuo nakon što je digla ruku na sebe.

Jutros je preminula i supruga njenog ujaka, Miradije Gaši, koju je Ardita u nedelju upucala vatrenim oružjem. Žena-ubica je upala u kuću i držala kao taoce supruga ubijene Miradije, a u tom trenutku u objektu su bila i njihova deca.

Osnovno tužilaštvo u Prištini danas je saopštilo da je motiv višestrukog ubistva još uvek nepoznat.

Tužilaštvo je saopštilo da je na mestu ubistva zaplenjeno vatreno oružje, nekoliko metaka i drugi materijalni dokazi, koji su relevantni za slučaj.

- Odmah nakon prijema informacija, policija i drugi istražni timovi, zajedno sa državnim tužiocem iz Odeljenja za teška krivična dela, izašli su na mesto zločina kako bi preduzeli prve istražne radnje. Tokom pregleda mesta zločina, zaplenjeno je vatreno oružje i nekoliko metaka, kao i neki drugi materijalni dokazi relevantni za slučaj. Po nalogu državnog tužioca, tela žrtava su poslata Institutu za sudsku medicinu na obdukciju.

- Trenutno, prema preliminarnim istragama, motiv za ovaj slučaj još uvek nije poznat. Državni tužilac, u saradnji sa nadležnim institucijama, sprovodi intenzivne istrage kako bi se ovaj tragični slučaj u potpunosti rasvetlio - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prema policijskim podacima, telo muškarca je pronađeno u automobilu u blizini kuće osumnjičene, dok je starija žena preminula u Urgentnom centru nakon što je podlegla prostrelnim ranama.

Ardita i Iljaz su navodno raskinuli, ali nije poznato da li je to motiv krvavog zločina.