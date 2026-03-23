Vlasniku jedne kompanije iz Beograda zapaljena su ulazna vrata stana u ranim jutarnjim satima u centru Beograda, na teritoriji Starog grada, pre nedelju dana. Motiv napada nije zvanično utvrđen, ali se ispituju i privatni i poslovni odnosi ove porodice.

Prema nezvaničnim informacijama, istraga ide u više pravaca, među kojima je i povezanost incidenta sa sinom vlasnika stana, koji se nalazi u kućnom pritvoru od novembra prošle godine.

Ovaj mladić (23) već je izvesno vreme poznat policiji i protiv njega su vođeni postupci zbog droge, ali i oružja, a određeno vreme je proveo u Centralnom zatvoru u Beogradu, tvrdi Republika.

Podsetimo, incident se dogodio u ponedeljak, 16. marta, oko dva sata nakon ponoći. Dok je porodica spavala, dvojica piromana su prišla stanu i podmetnula požar na sama ulazna vrata. Miris dima i paljevine probudio je vlasnika, koji je hitrom reakcijom uspeo da ugasi plamen pre nego što se vatra proširila na unutrašnjost doma i ugrozila živote ukućana.

Pričinjena je veća materijalna šteta, ali nije bilo povređenih.

Na objektu postoje sigurnosne kamere, a kako se vidi na snimcima, dve osobe obučene u crno, sa kapuljačama i hirurškim rukavicama, ušle su u zgradu, izvršile paljenje i potom se udaljile u nepoznatom pravcu.

Policija intenzivno radi na njihovoj identifikaciji. O događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku. Očekuje se da će više detalja biti poznato nakon prikupljanja svih dokaza i analiza snimaka sa nadzornih kamera.