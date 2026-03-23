Miodrag Perić (40) oslobođen je danas u Višem sudu u Nišu, optužbe da je kolima usmrtio Željka Ristića (19) iz sela Šainovac.

Perić je po drugi put oslobođen krivice, budući da je ovo ponovljeno suđenje koje je ranije naložio Apelacioni sud u Nišu, ukinuvši prvu prvostepenu presudu koja je bila identična.

Željko Ristić Foto: Kurir/M.S.

On je u ovom procesu bio optužen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Miodrag Perić je optužen da je 28. decembra 2020. godine pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Željko Ristić iz Šainovca kod Doljevca.

Roditelji i najbliži pokojnog Željka su bili ljuti danas u sudnici, jer se i posle pet godina ne zna ko je kriv za smrt njihovog sina jedinca.

Sudija je rekla da je ovo neubičajan slučaj jer nije dokazano ko je sedeo za volanom automobila.

Viši sud u Nišu je ranije doneo odluku da optuženi Midorag Perić bude oslobođen krivice zato što se nije dokazalo da li je vozilom upravljao on ili Marko D., a koji je sa njim bio u kolima. Međutim, Apelacioni sud je ukinuo presudu i naložio ponavljanje suđenja.

Ovaj slučaj je postao neshvatljiv jer je jedan nevin momak izgubio život, a za to do sada niko nije odgovarao.

- Nesreća se desila kada je automobil "golf" naleteo na Ristića koji je bio pešak. Vozač se nije zaustavio, već je pobegao s mesta nesreće, a tek nekoliko sati kasnije je otkriveno da je mladića udario "golf" u kom su bili Perić i Marko D. Perić je bio mortus pijan - podseća izvor.

Mesto nesreće u Šainovcu Foto: Kurir/M.S.

Tokom suđenja, Perić je optuživao nekada svog prijatelja Marka D. da ga je nakon udesa prebacio na mesto vozača. Njih dvojica su pre nesreće pijančili u lokalnim kafanama da bi seli u auto, a onda se desila velika tragedija.

Automobil u kom su bili kretao se desnom stranom, a onda je skrenuo naglo levo, pravo na Željka, koji je išao pešaka. Kada su ga udarili, nisu stali da mu pomognu već su produžili. Željko je bio na samo stotionak metara od kapije dvorišta.