Selfi slike Radoja Zvicera, njegovog kuma Milovana Zdravkovića, ali i fotografija Slobodana Kašćelana, prikazane su danas u sudnici Specijalnog suda, na suđenju Veljku Belivuku, Darku Šariću i ostalim optuženima za ubistva škaljaraca u Grčkoj tokom 2020. godine.

Na tri fotografije vidi se, kako tvrdi tužilaštvo, Zvicer go do pola, u vešu u ogledalu, a na jednoj su noge i vaga za merenje koja pokazuje 84 kilograma.

- Isprave koje su prikazane danas u sudnici odnose se na opis radnje udruživanje rade vršenja krivičnih dela. Da je Radoje Zvicer korisnik pina na Skaju dokazuje se s više slika koje su prikazane. Takođe, izvedenim isprava dokazuje se da su u komunikaciji sa ovde okrivljenima osim Zvicera, bili i Milan Knežević, Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan i Radoje Živković. Protiv svih njih, postpak se vodi u Grčkoj, ali s obzirom da su organizatori, okrivljeni iz našeg predmeta, razmenjuju niz poruka sa njima - rekao je posle izvođena poruka i fotografija tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić, na šta se za reč odmah javio i advokat Dejan Lazarević, branilac Veljka Belivuka.

Inače, advokat Lazarević u drugim predmetima zastupa i Radoja Zvicera.

Advoka Stefan Jokić upitao je u sudnici i zbog čega se ne izvode Skaj poruke Srđana Lalića i Nikole Spasojevića, svedoka saradnika iz drugog predmeta, koji su priznali svoje učešće u likvidacijama u Grčkoj, ali u postupku imaju status "običnih" svedoka, dok je grčko pravosuđe za njima raspisalo poternice.

Podsetimo, pripadnicima takozvanog kavačkog klana sudi se pred Specijalnim sudom u Beogradu da su 19. januara 2020. u restoranu u Atini ubili vođe škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, a u julu iste godine na Krfu, Alana Kožara i Damira Hadžića.

Ključni dokaz tužilaštva protiv okrivljenih su Skaj komunikacije.

- Na prošlom suđenju smo izveli nešto vezano za pin za koji tužilaštvo tvrdi da ga je koristio Belivuk. Nemamo ni jedan dokaz za identifikaciju, a vidim da ovde tužilac identifikuje ljude koji nemaju nikakve veze sa optužnicom i poruke koje nemaju nikakve veze sa događajem. Onda imamo neke slike, za koje tužilaštvo tvrdi da su dokaz da je jedan Skaj pin koristio Radoje Zvicer. Zašto je Radoje Zvicer u predmetu, a ovde nije ni svedok ni okrivljeni? Imamo na jednoj slici neobrijanu nogu i vagu koja pokazuje 84 kilograma. Neozbiljno je da tvrdimo da je to dokaz da je Skaj koristio Zvicer - rekao je Lazarević.

Za reč se javio i Belivuk, tvrdeći da na fotografijama uopšte nije Zvicer.

- Tužilac je danas pobedio, kaže da su na slikama Vujotić, Zvicer, Kašćelan. Upoznao sam Kašćelana i Zvicera u januaru 2020. kada sam bio na babinama kod Zvicera. Ovo nisu oni, ne znam kako ih je tužilac prepoznao. Evo ja tvrdim da nisu uopšte ni optuženi u Grčkoj, Radoje Zvicer nije optužen u Grčkoj, pa neka tužilac dokaže da jeste - rekao je Belivuk za sudskom govornicom.

Advokat Marko Janković, koji brani Darka Šarića, čije fotografije nisu izvođene, ali jesu poruke za koje tužilaštvo tvrdi da ga identifikuju kao korisnika Skaja, rekao je u sudnici da prvi put razume "zašto tužilaštvo nije tražilo da se izvedu sve presretnute poruke sa nečega što se naziva ispravom". On je naveo i da je "izveden dokaz da je poruke neko menjao, jer je izvedena prosleđena poruka u kojoj piše prilog za ćaskanje, a uz sve ostale koje su poslate na taj način stoji chat attachment".

- "Jabukovim sirećetom se skida temperatura, stavi mu u čarape", evo šta se dokazuje porukom da se jabukovo sirće stavi u čarape? Onda imamo poruku "zvao na neki doručak i ovaj kao ne može sada", znači taj neko je zvao neke ljude na doručak, ja sam siguran da niko u pritvor nije mogao Darku Šariću da dođe na doručak u goste - rekao je Janković.

Inače, prema optužnici, u vreme kada su poruke vezano za ubistva škaljaraca u Grčkoj razmenjivane, Šarić je bio u pritvoru u drugom predmetu za šverc kokaina.

Za reč se javio i optuženi Milinko Brašnjović, kog tužilaštvo tereti da je jedan od direktnih izvršilaca likvidacije u Atini, zbog čega je došlo do žestoke polemike u sudnici.

- Ja znam ko je menjao poruke. Mladen Nenadi i tužioci Saša Ivanić i Zoran Babić i Nenad Dašić iz SBPOK, kog ja sada predlažem za svedoka. Oni su menjali ove tabele - rekao je optuženi Brašnjović, na šta je odmah reagovao tužilac Saša Ivanić koji se obratio sudskom veću:

- Vi ste dužni da čuvate ugled stranaka u postupku. Okrivljeni kom zbog krivičnog dela preti doživotna kazna zatvora imenom i prezimenom kaže da je tužilac menjao dokaze - rekao je Ivanić ponavljajući da je reč o okrivljenom kom preti doživotna kazna zatvora.

Sudija Slađana Marković opomenula je Brašnovića, koji je ustao i počeo da maše, da ima još nešto da kaže, ali mu je sudija rekla da sedne i da ne može ponovo da govori.

I okrivljenog Dušana Jovanovića danas je sudija dva puta opomenula zbog komuniciranja sa publikom u sudu. Jednom je opomena pristigla tokom izvođenja dokaza, a drugi put kada je ustajao da pristupi za sudsku govornicu.

- Opominjem Dušana Jovanovića da ne razgovara sa publikom. Ništa nije smešno, gledajte u ekran i pratite šta radimo! To što radite nije dozvoljeno - rekla je sudija.

Jovanović je za govornicom, međutim, rekao da nije imao Skaj i da je u pritvoru bez dokaza.