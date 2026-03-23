Teška saobraćajna nesreća kod Obrenovca: vozač automobila sleteo sa puta i udario u drvo, trenutno je u teškom stanju.
SLETEO S PUTA, UDARIO U DRVO I PREPOLIOVI GA! Teška saobraćajka kod Obrenovca, automobil potpuno uništen, a vozaču se bore za život
U mestu Stubline kod Obrenovca, danas oko 13 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila opasne telesne povrede.
Prema prvim informacijama, vozač automobila marke "folksvagen" izgubio je kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo pored puta. Automobil je gotovo potpuno uništen od siline udarca i jedva se prepoznaje, a drvo u koje je udario je odlomljeno.
Na mesto nesreće su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Lekari su pružili prvu pomoć teško povređenom muškarcu, nakon čega je on transportovan u najbližu zdravstvenu ustanovu. Njegovo trenutno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, veoma teško.
- Prizor je bio jeziv. Od auta nije ostalo skoro ništa, a delovi su bili rasuti svuda po putu- navode očevici koji su se zatekli u blizini.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće. O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje će voditi dalju istragu o ovom događaju.
Kurir.rs/Telegraf
