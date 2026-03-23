U mestu Stubline kod Obrenovca, danas oko 13 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila opasne telesne povrede.

Prema prvim informacijama, vozač automobila marke "folksvagen" izgubio je kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo pored puta. Automobil je gotovo potpuno uništen od siline udarca i jedva se prepoznaje, a drvo u koje je udario je odlomljeno.

Na mesto nesreće su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Lekari su pružili prvu pomoć teško povređenom muškarcu, nakon čega je on transportovan u najbližu zdravstvenu ustanovu. Njegovo trenutno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, veoma teško.

- Prizor je bio jeziv. Od auta nije ostalo skoro ništa, a delovi su bili rasuti svuda po putu- navode očevici koji su se zatekli u blizini.