U mestu Stubline kod Obrenovca, danas oko 13 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila opasne telesne povrede.

Prema prvim informacijama, vozač automobila marke "folksvagen" izgubio je kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo pored puta. Automobil je gotovo potpuno uništen od siline udarca i jedva se prepoznaje, a drvo u koje je udario je odlomljeno.

Na mesto nesreće su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Lekari su pružili prvu pomoć teško povređenom muškarcu, nakon čega je on transportovan u najbližu zdravstvenu ustanovu. Njegovo trenutno stanje je, prema nezvaničnim informacijama, veoma teško.

- Prizor je bio jeziv. Od auta nije ostalo skoro ništa, a delovi su bili rasuti svuda po putu- navode očevici koji su se zatekli u blizini.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdili tačni uzroci ove nesreće. O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje će voditi dalju istragu o ovom događaju.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaVOZAČ PO DRUGI PUT OSLOBOĐEN ZA SMRT ŽELJKA RISTIĆA (19)! Kraj ponovljenog suđenja za najmisteriozniju saobraćajnu nesreću u Srbiji, porodica ljuta!
HronikaMOTOCIKLISTA OBORIO MAJKU I DETE (10) NA DEDINJU: Teška saobraćajka u Cecinoj ulici!
HronikaAUTOMOBILOM SLETEO S PUTA I ZAKUCAO SE U STUB! Saobraćajna nesreća u Zemunu: Pune ruke posla Hitne pomoći - alkoholisani maloletnik završio u bolnici!
HronikaTEŠKO POVREĐEN MOTOCIKLISTA: Saobraćajka u Požegi - "dačijom" udario motor
HronikaPOGINUO MOTOCIKLISTA U SVILAJINCU Teška saobraćajna nesreća, muškarac podlegao povredama
