Majka pokojnog Željka Ristića (19), koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Šainovcu 2020. godine, ne može da se pomiri sa činjenicom da je osumnjičeni ponovo oslobođen optužbi, kao i da je krivac za smrt njenog sina i dalje na slobodi.

Miodrag Perić (40), osumnjičen za ubistvo mladića Željka Ristića (19) iz Šainovca, tako što je u pijanom stanju vozio i automobilom ga udario, a potom pobegao sa lica mesta, oslobođen je optužbi pred Višim sudom u Nišu i to po drugi put.

- Ne mogu više. Više nemam snage. Strašno je što već pet godina slušam prazne priče. Pet godina dolazim ovde i slušam nešto što je moglo da se završi u dva do tri ročišta. Nastavljamo sa borbom, ići ćemo dalje - rekla je vidno uzrujana majka posle izricanja presude i dodala da nema nameru da stane sve dok ubica njenog sina ne bude bio osuđen:

Majka pokojnog Željka Ristića, Vesna:

- Očekujem da krivac bude kažnjen. Perić je već drugi put oslobođen. Ja ne znam kako sa pravne strane treba da se nastavi ovaj postupak, ali dok se pravi krivac ne nađe, neću da stanem!

Mortus pijani udarili dečka, pa pobegli sa lica mesta

Miodrag Perić je sa 2,27 promila alkohola u krvi, kako je smatralo tužilaštvo, 28. decembra 2020. godine svojim "golfom" usmrtio mladića Željka Ristića iz sela Šainovac koji je bio pešak.

Perić je u kolima bio sa svojim tadašnjim prijateljem Markom D. Vraćali su se iz kafane, odakle postoje snimci kako lumpuju pred doček Nove godine. Tada su u ovom selu naleteli na Željka, oduzeli mu život, a potom mortus pijani otišli s lica mesta. Da su stali i pomogli mu, možda bi danas bio živ.

Do danas niko nije kažnjen za preranu smrt ovog mladića. Ranije je Viši sud doneo odluku da Miodrag bude oslobođen krivice zato što se nije dokazalo da li je vozilom upravljao on ili Marko D. Advokati Miodragove odbrane od početka tvrde da je vozilom upravljao Marko D. i da je navodno komatoznog od alkohola Miodraga prebacio na mesto vozača nakon nesreće.

"Željko je voleo život, imao je planove"

Željko je inače bio mladić koji je bio vredan, rano je počeo da radi, planirao je da odsluži vojsku. Njegova majka, otac Dejan i rodbina nažalost sada obilaze njegovu humku.

- Eto, bez sina sam pet godina, ušli smo u šestu. Često smo išli kolima svuda i sestričina moja. To su sećanja na mog sina. On je bio veseo momak, išli smo i na bazen i svuda. Voleo je život, imao je planove. Na hiljade slika mi prolazi kroz glavu o mom sinu. Sve mi je stresnije i stresnije kako vreme prolazi – rekla je danas za Kurir Vesna.