U Beogradskoj ulici u Zemunu pre nekoliko dana bačena je eksplozivna naprava na poznatu pivnicu, a muškarcu koji je uhapšen zbog tog napada određen je jednomesečni pritvor.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je 22. marta doneo rešenje kojim je prema okrivljenom B.K. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

- Pritvor je prema okrivljenom B.K. određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - saopšteno je iz suda.

Okrivljenom B.K. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.

Hapšenje B.K. u Beogradu Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, on se sumnjiči da je 17. marta oko 2.55 časa u Zemunu aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat.

Prema prvim informacijama, on je prišao objektu i bacio napravu, najverovatnije ručnu bombu, a potom pobegao u nepoznatom pravcu.

Na licu mesta bili su jezivi prizori - od siline detonacije na pivnici su popucala stakla, fasada je oštećena, a tragovi gelera vidljivi su svuda po ulazu. Prava je sreća da u trenutku napada u lokalu, ali i na samoj ulici, nije bilo nikoga.

- Čula se strašna detonacija, prozori su nam se zatresli. Odmah smo znali da nije petarda - ispričao je posle eksplozije jedan od stanara Beogradske ulice.

