U beogradskom naselju Altina muškarac je danas nakon svađe, u napadu besa, fizički nasrnuo na ženu i naneo joj teške telesne povrede, udaravši je štanglom po glavi.

Kurir je došao u posed uznemirujućih fotograsfija, na kojima se može videti da je žena cela krvava.

- Glava joj je razbijena, majica krvava, dosta je iskrvarila, ali je u svesnom stanju. Inače, po nju je došla Hitna pomoć i prevezli su je u bolnicu - kaže izvor Kurira i dodaje da su na automobilu vidljiva oštećenja.

- Vidi se da je pričinjena veća materijalna šteta. Naime, na "audiju" u kom je žena bila razbijeni su prozori i oštećena je šoferka, a po podu su pored njega razbacane njene private stvari - opisuje izvor scene sa Altine.

Pretučena žena Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, kako je potvrđeno Kuriru, incident se dogodio danas na Dobanovačkom putu, a ekipe Hitne pomoći i policije izašle su na lice mesta.

- Muškarac i žena su se posvađali,nakon čega je muškarac zadao ženi nekoliko udaraca po glavi, najverovatnije nekom motkom ili šipkom. Sve se desilo na ulici, a prilikom napada polupan je i automobil - kaže naš izvor.

Žena kleči pored auta Foto: Privatna Arhiva

Žena je sanitetom prevezena u KBC Zemun, dok je osumnjičeni muškarac priveden u Policijsku stanicu Zemun.

- Dalji rad na slučaju je u toku - dodao je izvor.

