Selfi fotografije odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, njegovog kuma Milovana Zdravkovića i Milana Vujotića, kao i Zvicerovog najbližeg saradnika Slobodana Kašćelana koje su, kako tužilaštvo tvrdi, razmenjivali preko Skaja prilkazane su danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Fotografije za koje tužilaštvo tvrdi da su dokaz da su vođa klana koristile Skaj aplikaciju i bile u kontaktu sa optuženima, kojima se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi za ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu, nalaze se u spisima predmeta.

Radoje Zvicer, podsetimo, označen je kao vođa kavačkog klana i njega za organizaciju ovih ubistava tereti grčko pravosuđe. Prema navodima Specijalnog tužilaštva, on je na Skaju koristio nadimke Born, Kasap, Mason i Ares i "uživo" je pratio ubistva škaljaraca. Kako se navodi u optužnici, kriminalna grupa organizovana je u novembru 2019. s ciljem da se lociraju i ubiju vođe škaljarskog klana.

- U spisima je selfi fotografija Radoja Zvicera u ogledalu, s podignutim rukama, iz aprila 2020., nekoliko meseci posle ubistva u restoranu u Atini. Prema dokumentaciji koju je dostavilo tužilaštvo, selfije u vešu u ogledalu slao je pripadnicima grupe posle ranjavanja u Kijevu 27. maja 2020. na kojima im se žali na promenu u kilaži - objašnjava sagovornik Kurira.

Podsetimo, Zvicer je teško ranjen u Ukrajini kada su napadači zapucali na njega u luksuznom kvartu u kom je živeo sa porodicom. Sigurne smrti, tada ga je spasila supruga Tamara Zvicer, koja je uzela pištolj teško ranjenog vođe kavačkog klana i pojurila napadače.

- Sa metar bi je opalio rafal. Da mi nije pala leva ruka izvadio bi utoku iz torbice i obio bi ih u onog smarta. Pa ono na kameru vidi mi se glava tu ušao u lokal i htnu čekao 30 minuta, do bolnice još 40. Izvadio pištolj, i evo doleće žena, ščepala iz ruke i za njima. O reko, što je ovo, gde ode - opisuje navodno Zvicer u porukama saradniku kako se sve odigralo na šta mu on kaže "a ženi buraz kaži, pozdrav od mene kapa do poda".

- Kako bi ih žena istresla - zaključuje vođa kavačkog klana navodno, na šta mu sagovornik kaže "svaka čast kraljica".

Tri dana posle ranjavanja, dok je još bio u bolnici, prema dokumentaciji saradnici ga pitaju kako je, na šta im odgovara da ga u bolnici "paze me kao da mi je majka tu".

Uz fotografije koje je tužilaštvo priložilo da se iza određenog Skaj pina krije baš Radoje Zvicer, navedene su i brojne poruke među kojima je i jedna u kojoj mu saradnik navodno piše:

- Sve ovo Vukotić rade, oni žele da te nema to žele da bi posle toga rat stao. Znaju da posle toga sve ti stalo!

Jovan Vukotić, navodni vođa škaljarskog klana, podsetimo, ubijen je u Istanbulu 8. septembra 2022.

Slika koja je izazvala polemiku u sudnici

U porukama koje je, kako tvrdi srpsko tužilaštvo, Zvicer slao nalaze se i selfi fotografije posle ranjavanja u Ukrajini, ali i muške noge na vagi.

- Ti si zabaoravila moju kilažu pre svetog Jovana. Baš me briga za kilažu - piše u poruci.

Inače, advokat Dejan Lazarević koji zastupa Zvicera u drugom predmetu danas je pred sudom rekao da ne zna na osnovu čega na slici "nogu koje nisu izdepilirane i vage koja pokazuje 84 kilograma, tužilaštvo tvrdi da je to Radoje Zvicer".

Posle prikazivanja Zvicerovih, ali i slika Slobodana Kašćelana, za reč se javio i okrivljeni Veljko Belivuk koji je rekao da ih je video mesec dana pred hapšenje, u januaru 2021., kada je išao na babine kod Radoja Zvicera i da na slikama nisu oni.

U sudnici su prikazane i fotografije Zvicerovog kuma, Milovana Zdravkovića koji se takođe saradnicima slao selfije u vešu napravljene u ogledalu.

Zdravković je, podsetimo, sredinom decembra uz neviđena mere obezbeđenja izručen Srbiji ih Hrvatske. Prema optužnici, čije je navode negirao pred sudom, on se tereti da je "uživo" " pratio likvidacije Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u Atini.

- Vidi glava koliko mi je manja, to je bilo pre dve godine - napisao je navodno Zdravković uz fotografiju.