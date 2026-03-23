Na suđenju braći Milošu i Urošu Paniću i njihovim saradnicima za posredovanje u prostituciji, ponovo je spomenuto jedno od najupečatljivijih svedočenja kada je devojka koja je, kako je ranije navela, pružala tzv. tantričku masažu, detaljno opisala način rada, ali i da joj je okrivljeni Miloš Panić bio upisan u telefonu kao "sin Dragan", što je prisutne okrivljene zasmejalo.

Tužilac Nikola Marković u svojoj završnoj reči istakao je da je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni učestvovali u organizovanju prostitucije, naglašavajući da su prikupljeni brojni dokazi i izvedeni ključni iskazi upravo podsećajući na to da se, kako je rekao, tokom postupka saznalo ko se krio iza pseudonima "sin Dragan" i kako je tekao sam čin prostitucije.

- Nakon operativnih saznanja da se organizuje prostitucija na području Zemuna i Novog Beograda, preduzete su sve radnje, izvršeni pretresi i prikupljeni su dokazi. Okrivljeni Vuk Stanković i Ivan Zajelac priznali su dela koja im se stavljaju na teret. Tačno je da su Miloš i Uroš Panić negirali, ali prilikom održanih suđenja videli smo na koji način su radili i kako je izgledao sam čin prostitucije. Čuli smo i da je jedan od okrivljenih koristio pseudonim Sin Dragan, a dokazano je i da su okrivljeni izvršili krivično delo posredovanje u prostituciji. Predlažem da sud izrekne kaznu zatvora od 1 godine za sve okrivljene - rekao je tužilac Marković.

Pored braće Panić, optužnicom su obuhvaćeni i Vuk Stanković, poznatiji kao Vuke Makro, Ivan Zajelac, kao i bračni par Sonja i David Luković.

Kako se navodi u optužnici, oni su od 1. oktobra 2022. do 16. oktobra 2023. godine, po prethodnom dogovoru i sa podeljenim ulogama, navodili i podsticali tri ženske osobe na vršenje prostitucije, koristeći dva sajta za reklamiranje salona za masažu, koji su, prema stavu tužilaštva, bili paravan za pružanje seksualnih usluga.

Sa druge strane, odbrana je osporila navode tužilaštva i danas zatražila oslobađajuće presude za svoje branjenike, ukazujući na, kako tvrde, nedostatak dokaza.

Branilac braće Panić takođe je bio izričit da tokom postupka nije utvrđena njihova krivična odgovornost.

- U toku ovog krivičnog postupka nije se utvrdila njihova krivična odgovornost. Imajući u vidu izvedene dokaze predlažem da sud donese oslobađajuću presudu za Uroša i Miloša Panić. Presuda se donosi na osnovu dokaza, a po viđenju odbrane, jedino je ispravno doneti oslobađajuću presudu - naveo je branilac Panića.

Foto: Zorana Jevitć

Odbrana ostalih traži oslobađajuću presudu

Advokat Nikola Matić, koji zastupa Ivana Zajelca, naglasio je da ne postoje validni dokazi koji bi njegovog klijenta povezali sa izvršenjem krivičnog dela.

- Predlažemo da se donese oslobađajuća presuda za okrivljenog Ivana Zajelca. Nakon odluke suda da se izuzme kao nezakonit dokaz iskaz Tijane K., smatramo da ne postoji ništa što bi ukazalo na krivično delo u pogledu okrivljenog Zajelca. Imamo dva iskaza – u drugom Zajelac negira delo, što dovodi u sumnju priznanje dato pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom. Ne postoji nijedan drugi dokaz, niti poruke koje bi ukazale na njegovu umešanost - rekao je Matić, čijim se završnim rečima pridružio i advokat Petar Ranđelović.

Inače, sud je danas doneo odluku da se izuzeme kao dokaz iskaz jedne od svedokinja, smatrajući da je Tijane K. u vreme davanja iskaza bila nesposobna.

Podsetimo, psihijatrijsko veštačenje Tijane K. zatraženo je nakon što je njeno svedočenje na jednom od ranijih ročišta prekinuto zbog verbalnog sukoba sa advokatom okrivljenog Zajelca, kada je i fizički nasrnula i na Zajelca.

- Ja da sam neuračunljiva, ja bih sada skočila i zadavila bih te. Ti si prevarant - vikala je tada T. K. tada u sudnici.

Odbrana Vuka Stankovića ukazala je na, kako tvrdi, neutemeljenost optužbi i okolnosti u kojima je navodno dato priznanje.

- Tokom ročišta nije dokazano da je Vuk Stanković izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Navodno priznanje pred Trećim tužilaštvom je neutemeljeno i uzeto bez detaljnog ispitivanja. U vreme izvršenja dela imao je samo 20 godina, a njegove sposobnosti nisu bile na nivou da bi mogao da učestvuje u takvim radnjama. Predlažemo oslobađajuću presudu - istakao je branilac.

Sličan stav iznela je i odbrana Davida Lukovića, navodeći da tužilaštvo nije dokazalo postojanje bilo kakvog dogovora ili organizacije među okrivljenima.