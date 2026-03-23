Policija u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podnela je krivičnu prijavu protiv F. D. (49) iz Novog Pazara, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, F. D. se oglušio o naređenje policije da zaustavi vozilo kojim je upravljao pod dejstvom kokaina, nakon čega je, vozeći "golf", preticao više automobila preko neisprekidane linije i tom prilikom udario u ogradu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, a protiv njega su podnete i odgovarajuće prekršajne prijave.

F. D. je, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

