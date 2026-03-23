Jedna osoba je povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo danas oko 13 časova, u mestu Stubline, kod Obrenovca, usled čega je od automobila marke "folksvagen" ostala samo hrva gvožđa!

Naime, kako je Kurir pisao, vozač automobila marke "folksvagen" izgubio je kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo pored puta. Automobil je gotovo potpuno uništen od siline udarca i jedva se prepoznaje, a drvo u koje je udario je odlomljeno.

Ono što posebno upada u oči na mestu nesreće, pored delova automobila koji su rasuti po kolovozu i obližnjem kanalu, jeste velika količina novca koja se nalazi svuda oko vozila. Veruje se da su novčanice ispale iz unutrašnjosti automobila u trenutku silovitog udara.

Udarac koji je ogulio drvo

Silina sudara bila je tolika da je na drvetu u koje se vozač zakucao potpuno sljuštena kora. Delovi karoserije, plastike i stakla nalaze se u krugu od nekoliko desetina metara.

- Prizor je jeziv, auto se bukvalno ne raspoznaje. Hitna pomoć je brzo stigla i transportovala nesrećnog čoveka koji je, prema prvim informacijama, zadobio veoma teške povrede - objasnili su svedoci.

Policija i tužilaštvo na terenu

Pripadnici policije trenutno vrše uviđaj, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. Istraga će utvrditi kako je tačno došlo do gubitka kontrole nad vozilom, kao i poreklo novca koji je pronađen na mestu udesa.