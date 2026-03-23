Šesnaestogodišnja devojčica teško je povređena u saobraćajnoj nesreći kod Sava centra kada je automobil udario u motor na kome se nalazila.

Prema prvim informacijama, u sudaru je zadobila teške telesne povrede, uključujući prelom kičme i prelom rebara.

Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i povređena devojčica je hitno prevezena u Urgentni centar, gde joj se ukazuje dalja medicinska pomoć.

Okolnosti nesreće za sada nisu u potpunosti poznate, a istraga je u toku.

