Nezapamćena tragedija pogodila je ivanjičko selo Trešnjevica, kada je dečak star 12 godina slučajno popio otrovnu tečnost koja se koristila za prskanje voćnjaka, nakon čega je preminuo.

- Kako smo nezvanično čuli, dečak je najverovatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kada je ožedneo popio je tečnost iz plastične flašice coca-cole misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova - kaže za RINU jedan od meštana.

Prema nezvaničnim informacijama dečak je popio samo dva gutljaja i nije ništa rekao roditeljima, misleći da mu neće biti ništa samo od toga. Međutim, sve je završili tragično.

- On je dobio tegobe, roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, a potom i prebačen za Beograd, ali nesrećnom dečaku nije bilo spasa - dodaje izvor.

Meštani dodaju da je u pitanju vredna, radna i poštena porodica i da je ovo tragedija kakva se odavno ne pamti u selu.