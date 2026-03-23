Trogodišnji dečak sa Kosova i Metohije preminulo je u Nemačkoj, nakon što je navodno pre nekoliko dana upalo u reku.

Deča je, kako piše „Peja në Fokus“, upao u reku u gradu Zigenu tokom aktivnosti sa drugom decom pod nadzorom.

Nesreća na izletu

Prema pisanju nemačkog Bilda, nesreća se dogodila kada je dečak sa vrtićem bio na izletu.

Prema podacima Crvenog krsta, organizacije koja upravlja objektom, 46 dece se igralo pod nadzorom osam negovatelja. Tada je primećeno da trogodišnjak nedostaje, a nakon kratke potrage, mališan je pronađen kako pluta u reci Zig. Negovatelji su ga izvukli iz vode, a već tada je bio u komi.

Hitne službe su reanimirale dečaka. Odveden je u bolnicu u kritičnom stanju. Tamo je preminuo skoro nedelju dana kasnije.

Policija istražuje

Njegova porodica je iz Nepolja, Peć, dok detalji o sahrani još nisu objavljeni.

Policija istražuje incident. Za sada, istražitelji pretpostavljaju da je u pitanju tragična nesreća. Nema naznaka napada, rekla je portparolka prošle nedelje.