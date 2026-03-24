U Nišu je nastavljeno suđenje roditeljima maloletnog dečaka koji je osumnjičen za ubistvo trinaestogodišnjeg Andreja Simića. I ovog puta, postupak se vodi iza zatvorenih vrata, bez prisustva javnosti.

Roditelji maloletnog dečaka kojima se sudi pred Višim sudom u Nišu terete se za teško delo portiv izazivanja opšte sigurnosti kao i i za zlostavljenje i zanemarivanje maloletnog lica. Oni su se branili ćutanjem, a iskaz je do sada davao samo otac Andreja Simića.

Ovo suđenje bilo je potresno za roditelje ali i za okupljene novinare.

Juče je ispitana Sanja, majka ubijenog Andreja Simića, koja je dala iskaz pred sudom. Prema njihovim rečima, nju je ispitivala sudija i advokat optuženih:

Sanja Simić

- Pitanja su bila krajnje bezobrazna, do te mere da sam se ja ponovo osećala kao da se vodi postupak protiv nas. Pobunila sam se i rekla da se osećam maltretirao sa njihove strane. Pokušavaju da nas prikažu u lošem svetlu, ponovo su bile optužbe na račun Andreja, koji ništa nije uradio. A uradio je njihov sin najmonstruozniju stvar.

"Ni lj od ljudskosti"

Dodaje i da roditelji dečaka ubice nemaju sa čim da se odbrane:

- Njihovi postupci su toliko niski i podli, da je to strašno. Zamislite da se neko izjasni da nije kriv, pa to ni "lj" od ljudskosti nema - ispričala je gospođa Simić.

Sanja i Mića Simić

Otac ubijenog Andreja kaže da je postojala maksimalna bezobraznost sa suprotne strane i provociranje:

- Negiranje svega je jedini način za njihovu odbranu - kazao je Mića.

Sledeće ročište zakazano je za 7. april u Višem sudu u Nišu.

Ubistvo Andreja Simića

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji.

Mića Simić je pre ubistva išao u kuću maloletnog M.M. i rekao da dečak nosi u školu pun ranac noževa i mačeta, ali su njegovio roditelji rekli da se dete igra.

