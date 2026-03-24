Prava drama odigrala se sinoć na Vračaru u Beogradu, kada je osumnjičeni A. S. (31) uleteo u jedan kafić sa mačetom u ruci!

Kako saznajemo, muškarca naoružanog hladnim oružjem primetili su gosti i osoblje lokala i brzo reagovali, čime su sprečili da on napadne.

- Građani su postupili prisebno. Odmah su pozvali policiju, a patrola je brzo došla. Zatekli su mladića sa mačetom u ruci, a pretresom je kod njega pronađena i palica. Oba predmeta su mu oduzeta, a on je odveden u policijsku stanicu. Dalji rad na slučaju je u toku - kaže izvor.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a u incidentu nije bilo povređenih.

