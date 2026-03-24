DEČAK (14) OBOREN NA PEŠAČKOM U NIŠU: Na njega naleteo "audi", prevezen u UKC!
U Bulevaru svetog Pantelejmona u Nišu jutros oko 7.30 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređen dečak (14).
Do nesreće je došlo kada je na maloletnika, dok je prelazio bulevar na obeleženom pešačkom prelazu, naleteo automobil marke "audi".
- "Audi" je najpre udario u dečaka, a onda je nastavio da se kreće i udario je i u drugi automobil marke "folksvagen" - kaže izvor.
Četrnaestogodišnjak je prevezen u UKC Niš.
- U bolnicu je primljen u svesnom i komunikativnom stanju. U toku je dalja dijagnostika - potvrđeno je iz zdravstvene ustanove.
Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
