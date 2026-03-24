Slušaj vest

U Bulevaru svetog Pantelejmona u Nišu jutros oko 7.30 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređen dečak (14).

Do nesreće je došlo kada je na maloletnika, dok je prelazio bulevar na obeleženom pešačkom prelazu, naleteo automobil marke "audi".

- "Audi" je najpre udario u dečaka, a onda je nastavio da se kreće i udario je i u drugi automobil marke "folksvagen" - kaže izvor.

Četrnaestogodišnjak je prevezen u UKC Niš.

- U bolnicu je primljen u svesnom i komunikativnom stanju. U toku je dalja dijagnostika - potvrđeno je iz zdravstvene ustanove.

Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaPOZNATO STANJE DEČAKA (9) TEŠKO POVREĐENOG U SJENICI! Vozač ih pokosio "škodom" na trotoaru, ostao bez majke i sestre u trenu!
Sjenica Saobraćajna nesreća
HronikaSLOMLJENA GRUDNA KOST I PRŠLJEN, TEŠKO KRVARENJE PLUĆA... Dečak (16) zadobio stravične povrede u Obrenovcu! "Zatekli ga nepomičnog, vatrogasci SEKLI AUTO"
hitna policija.jpg
HronikaDEČAK AUTOM SLETEO SA PUTA I ZABIO SE DIREKTNO U DRVO: Strašna saobraćajna nesreća u Obrenovcu
17222388441682932775hitna-pomoc-rina.jpg
HronikaDEČAKA UDARIO KAMION, ODBACIO GA NA DRUGO VOZILO - PA SE SUDARILI: Užas u Nišu, mališan prebačen u UKC
IMG-20250824-WA0226.jpg