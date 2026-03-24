U Bulevaru svetog Pantelejmona u Nišu jutros oko 7.30 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređen dečak (14).

Do nesreće je došlo kada je na maloletnika, dok je prelazio bulevar na obeleženom pešačkom prelazu, naleteo automobil marke "audi".

- "Audi" je najpre udario u dečaka, a onda je nastavio da se kreće i udario je i u drugi automobil marke "folksvagen" - kaže izvor.

Četrnaestogodišnjak je prevezen u UKC Niš.

- U bolnicu je primljen u svesnom i komunikativnom stanju. U toku je dalja dijagnostika - potvrđeno je iz zdravstvene ustanove.