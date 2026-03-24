Teška nesreća u jutarnjim satima, povređeni muškarac hitno prevezen u Urgentni centar, policija obavila uviđaj
Kurir saznaje
TEŠKA NESREĆA NA OSTRUŽNIČKOM MOSTU: Kamion se zakucao u auto, vozač koristio telefon, nije video da usporava?!
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na Ostružničkom mostu kada je došlo do sudara automobila i kamiona, saznaje Kurir.
- Kamion se otpozadi zakucao u putničko vozilo u kom je bila jedna osoba - kaže izvor i dodaje da je vozač kamiona, prema nezvaničnim informacijama, u toku vožnje koristio telefon.
- Sve se desilo u sekundi, vozač kamiona je u toku vožnje koristio telefon, verovatno nije video da automobil ispred usporava - rekao je naš izvor.
Na lice mesta odmah su stigle ekipe policije i Hitne pomoći.
- Hitna pomoć odmah je reagovala i povređenog muškarca iz putničkog vozila prevezla na Urgentni centar - dodao je sagovornik.
Policija obavlja uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.
Reaguj
Komentariši