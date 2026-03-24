Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na Ostružničkom mostu kada je došlo do sudara automobila i kamiona, saznaje Kurir.

- Kamion se otpozadi zakucao u putničko vozilo u kom je bila jedna osoba - kaže izvor i dodaje da je vozač kamiona, prema nezvaničnim informacijama, u toku vožnje koristio telefon.

- Sve se desilo u sekundi, vozač kamiona je u toku vožnje koristio telefon, verovatno nije video da automobil ispred usporava - rekao je naš izvor.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe policije i Hitne pomoći.

- Hitna pomoć odmah je reagovala i povređenog muškarca iz putničkog vozila prevezla na Urgentni centar - dodao je sagovornik.