Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na Ostružničkom mostu kada je došlo do sudara automobila i kamiona, saznaje Kurir. 

- Kamion se otpozadi zakucao u putničko vozilo u kom je bila jedna osoba - kaže izvor i dodaje da je vozač kamiona, prema nezvaničnim informacijama, u toku vožnje koristio telefon. 

- Sve se desilo u sekundi, vozač kamiona je u toku vožnje koristio telefon, verovatno nije video da automobil ispred usporava - rekao je naš izvor.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe policije i Hitne pomoći.

- Hitna pomoć odmah je reagovala i povređenog muškarca iz putničkog vozila prevezla na Urgentni centar - dodao je sagovornik. 

Policija obavlja uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.

prelaz-mup.jpg
1000036186.jpg
IMG_20251119_234655.jpg
Busije policija policijska traka