Slušaj vest

Dva dana trajala je agonija u okolini Ivanjice kada je u subotu dečak N.P. (12) slučajno popio otrov za prskanje voćnjaka misleći da se u flašici nalazi sok.

- Dečak je rekao roditeljima da je popio dva gutljaja kada su počele stomačne tegobe, verovatno nije shvatao ozbiljnost situacije, pa se nije požalio dok nisu počeli bolovi i povraćanje. Oni su ga odmah odvezli u bolnicu u Ivanjicu, u prvim trenucima dečak je bio stabilno, međutim lekari su konstatovali da je potrebno uraditi još neke analize, te su ga poslali u čačansku bolnicu - kaže izvor.

Kako su se tegobe samo pojačavale, odmah po prijemu u čačansku bolnicu, dečak je hitno transportovan za Beograd.

- Otrov je očigledno bio izuzetno jak, dva dana je trajala agonija, lekari su se borili, međutim, dečaku nažalost, nije bilo spasa - kaže izvor.