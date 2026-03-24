VATROGASCI SPREČILI TRAGEDIJU U BEČMENU: Vatra pretila da odnese čitavo domačinstvo i proguta sve životinje!
Brzom reakcijom vatrogasnih ekipa izbegnuta je tragedija većih razmera, jer je vatra pretila da potpuno uništi jedno porodično domaćinstvo.
Prema prvim informacijama, požar je navodno izbio u pomoćnom objektu, ali se usled vetra i lako zapaljivog materijala munjevitom brzinom proširio na zadnji deo porodične kuće.
Na lice mesta ubrzo je stiglo nekoliko vatrogasnih vozila, a spasioci su započeli borbu sa vatrenom stihijom koja je u tom trenutku već ugrozila stambeni prostor i štalu u kojoj su se nalazile životinje.
Meštani koji su bili u blizini i komšije navode da je prizor bio zastrašujući.
- Bilo je veoma dramatično, plamen je bio visok nekoliko metara.Vatrogasci su stigli jako brzo i to je jedino što je spasilo kuću. Da su zakasnili samo koji minut, sve bi izgorelo - navodi jedan od očevidaca.
Iako su ljudski životi i životinje sačuvani, materijalna šteta je znatna. Zadnji deo kuće pretrpeo je ozbiljna oštećenja, pomoćna zgrada je pretvorena u ruinu, a mašine i vozila za poljoprivredu su potpuno uništeni.
Istraga je u toku, a policija i stručne službe utvrdiće tačan uzrok izbijanja vatre nakon obavljenog uviđaja.
