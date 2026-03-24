Slušaj vest

U naselju Bečmen nadomak Beograda, juče je u večernjim satima, oko 20 časova, buknuo ogroman požar.

Brzom reakcijom vatrogasnih ekipa izbegnuta je tragedija većih razmera, jer je vatra pretila da potpuno uništi jedno porodično domaćinstvo.

Prema prvim informacijama, požar je navodno izbio u pomoćnom objektu, ali se usled vetra i lako zapaljivog materijala munjevitom brzinom proširio na zadnji deo porodične kuće.

Na lice mesta ubrzo je stiglo nekoliko vatrogasnih vozila, a spasioci su započeli borbu sa vatrenom stihijom koja je u tom trenutku već ugrozila stambeni prostor i štalu u kojoj su se nalazile životinje.

Meštani koji su bili u blizini i komšije navode da je prizor bio zastrašujući.

- Bilo je veoma dramatično, plamen je bio visok nekoliko metara.Vatrogasci su stigli jako brzo i to je jedino što je spasilo kuću. Da su zakasnili samo koji minut, sve bi izgorelo - navodi jedan od očevidaca.

Iako su ljudski životi i životinje sačuvani, materijalna šteta je znatna. Zadnji deo kuće pretrpeo je ozbiljna oštećenja, pomoćna zgrada je pretvorena u ruinu, a mašine i vozila za poljoprivredu su potpuno uništeni.

Istraga je u toku, a policija i stručne službe utvrdiće tačan uzrok izbijanja vatre nakon obavljenog uviđaja.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaDRAMA U MLADENOVCU, BUKNUO POŽAR U INDUSTRIJSKOJ ZONI: Povređena žena koja je sama htela da ugasi vatru
SrbijaZAPALILA SE KUHINJA NA TREĆEM SPRATU! NS vatrogasci u akciji od ranog jutra (VIDEO)
HronikaIZBIO POŽAR NA NOVOM BEOGRADU, SUMNJA SE DA JE PODMETNUT: Vatra izbila u krugu starih pogona IMT-a, grupa tinejdžera snimljena kako beži (VIDEO)
HronikaPODMETNUT POŽAR U OBENOVCU Zapaljen automobil, šteta je totalna
