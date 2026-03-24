Slušaj vest

Veliki požar izbio je danas u prepodnevnim časovima na Bežanijskoj kosi u Beogradu, a navodno, gori jedna udžerica.

Požar je, prema prvim nezvaničnim informacijama, izbio jutros oko 10 časova na objektu koji se nalazi usred šume, pa je zahvatio i zelenilo koje se na putu vatre našlo.

Na licu mesta su vatrogasci koji i dalje pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, a za sada, na sreću, nema povređenih osoba.

Kurir.rs/Telegraf

WhatsApp Image 2026-03-17 at 19.12.08.jpeg
IMG_20260319_073640.jpg
vatrogasci vatra požar gašenje požara
požar