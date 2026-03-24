Na Bežanijskoj kosi izbio je veliki požar, vatrogasci se bore da obuzdaju vatru koja se proširila na okolno zelenilo
Drama
POŽAR NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Objekat u plamenu, vatrogasci se bore!
Slušaj vest
Veliki požar izbio je danas u prepodnevnim časovima na Bežanijskoj kosi u Beogradu, a navodno, gori jedna udžerica.
Požar je, prema prvim nezvaničnim informacijama, izbio jutros oko 10 časova na objektu koji se nalazi usred šume, pa je zahvatio i zelenilo koje se na putu vatre našlo.
Na licu mesta su vatrogasci koji i dalje pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, a za sada, na sreću, nema povređenih osoba.
Kurir.rs/Telegraf
1 · Reaguj
Komentariši