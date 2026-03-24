Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. M. (59), inspektora za zaštitu životne sredine Grada Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Sumnja se da on nije podneo privredni prestup niti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv jednog privrednog subjekta u Nišu, iako je tokom kontrole tog privrednog subjekta pronašao nepravilnosti u radu.

Takođe, D. M. je, kako se sumnja, u zapisnik o kontroli uneo neistinit sadržaj, odnosno da je nadzirani subjekat usklađen sa propisima koji regulišu zagađenje vazduha, iako su merenja pokazala da nije usklađen, dok izveštaj nije uložio u službene spise.