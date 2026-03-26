Tačno dve godine prošlo je od nestanka dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora, slučaja koji je od prvog dana potresao Srbiju i region, ali i do danas ostao obavijen velom misterije.

Od 26. marta 2024. godine, kada je prijavljen njen nestanak, usledila je jedna od najopsežnijih potraga u novijoj istoriji, brojne kontradiktorne informacije, hapšenja, priznanja, pa povlačenja istih, ali i brojna pitanja bez odgovora.

Danka Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

- Nestanak male Danke prijavljen je u popodnevnim satima u naselju Banjsko polje kod Bora. Devojčica je, prema rečima majke Ivane, u jednom trenutku nestala iz dvorišta stare kuće koja je u vlasništvu njene porodice, a gde je tog kišovitog dana došla sa decom - podseća izvor Kurira.

Tada se prvi put oglasio i sistem za potragu nestale dece pod nazivom "Pronađi me", a koji je rađen po ugledu na čuveni Amber alert. Cela Srbija, ali i region, bila je u panici, pokušavajući da "reši misteriju" kako je tako malo dete, koje je tek prohodalo, nestalo.

Satnica od 26. marta 2024. x 13.10 sati - Ivana Ilić stigla na svoje imanje u Banjskom polju sa Dankom i sinom x 13.22 sati - Ivana suprugu Milošu šalje slike dece izu dvorišta svoje stare kuće x 13.50 sati - Ivana videla "fijat pandu" u blizini svoje kuće i muškarca pored vozila x 13.51 sati - Ivana zove muža i govori mu da se Danka izgubila x 13.57 sati - Miloš Ilić stiže u Banjsko polje i sreće osumnjićene u "fijatu" x 13.59 sati - Policija stiže u Banjsko Polje posle poziva roditelja male Danke

Ubrzo je pokrenuta velika akcija potrage u kojoj su učestvovali pripadnici policije, vatrogasci, Gorska služba spasavanja, ali i brojni građani.

- U potragu su bili uključeni i dronovi, termovizijske kamere, psi tragači, a pretraživani su širi rejoni naselja, šume, napušteni objekti, pa čak i vodotokovi u okolini Bora - podseća izvor Kurira.

Ovako je izgledala potraga u okolini Bora

Šta je sve pretraženo u potrazi za telom x kuća i okolina imanja osumnjičenih u selima Luka i Zlot

x brestovačka šuma koja se nalazi na 3 km od imanja gde je Danka viđena poslednji put

x tunel dug 4,5 kilometra, kao i podzemni kanali i šahtovi

x deponija koja na sredini puta od Banjskog polja do sela Brestovac

x zlotska pećina, klisura i tok istoimene reke

x seoska groblja, bunare i rezervoare za vodu

U prvim danima, fokus je bio isključivo na potrazi i nadi da je devojčica živa. Međutim, kako su dani prolazili bez rezultata, istraga je dobila novi pravac. Policija je ubrzo saopštila da postoji sumnja da je dete ubijeno, a da je telo uklonjeno. U tom trenutku uhapšene su dve osobe, Dejan Dragijević (52) iz sela Zlot i Srđan Janković (52) iz sela Luka, radnici lokalnog javnog preduzeća, koji su se našli u blizini mesta nestanka.

2 godine iza rešetaka Viši sud u Zaječaru produžio je za još 30 dana pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju kod Bora. - Pritvor je produžen do 9. aprila, dok se postupak nalazi u fazi odlučivanja o optužnici. Optužni akt protiv Dragijevića, Jankovića i Radoslava Dragijevića prosleđen je Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje, gde se očekuje odluka nakon pristiglih odgovora odbrane - potvrdili su iz suda.

Prema tadašnjim navodima iz istrage, oni su navodno priznali da su automobilom udarili devojčicu, a potom njeno telo sklonili i premestili na drugu lokaciju. Ove tvrdnje izazvale su šok u javnosti, ali i dodatnu konfuziju, jer telo deteta nikada nije pronađeno. Uprkos opsežnim pretragama terena, uključujući i deponije, jame i nepristupačne delove prirode, ključni dokaz - gde se Danka nalazi - do danas nije otkriven.

U mesecima koji su usledili, istraga je nailazila na brojne prepreke. Osumnjičeni su menjali su iskaze, negirali prethodna priznanja, a advokati su ukazivali na proceduralne propuste. Sve to dodatno je zakomplikovalo već složen slučaj.

Optužnica je podignuta, ali je njen pravni put bio trnovit. Naime, više puta je vraćana na dopunu, takođe je rađena i rekonstrukcija događaja.

Rekonstrukcija zločina Danke Ilić

- U sklopu dopune istrage rađena je i rekonstrukcija zločina koja je obavljena 16. juna prošle godine, Više javno tužilaštvo u Zaječaru tada je ocenilo da ima dovoljno dokaza da dvojica uhapšenih budu optužena za krvično delo teško ubistvo, koje im se stavlja na teret i traže za njih doživotnu robiju - podseća izvor i dodaje da su trenutno sve oči uprte u Viši sud u Negotinu koji će odlučiti o optužnici.

"Nekako se i dalje nadamo..."

Meštani Banjskog polja i danas sa nelagodom govore o ovom slučaju. Kako kažu, selo više nije isto od dana kada je devojčica nestala.

- Ovo je rana koja ne zarasta. Svi smo učestvovali u potrazi, nadali se da će se dete pronaći. A onda su krenule priče, hapšenja, priznanja. I opet ništa. Najteže je to što ne znamo istinu - kaže jedan od meštana.

Specijalistički timovi pod rotacijom na mestu gde je mala Danka poslednji put viđena

Drugi dodaju da je strah zavladao među ljudima.

- Kod nas vreme kao da se zaustavilo tog dana, 26. marta kada smo saznali da je dete nestalo. Sve nas je mnogo potresla ta vest, zavladao je i neki strah među svima. Ovde se i dan danas priča o tome, a mislim da nikada neće ni prestati. Komšije među sobom stalno pominju nesrećnu devojčicu, nekako se još uvek svi nadamo da je ona negde živa.

Neutešni

Roditelji male Danke tokom protekle dve godine retko su se javno oglašavali, ali su u nekoliko navrata poručili da ne gube nadu i da žele samo istinu.

Danka sa roditeljima Foto: Društvene Mreže, Kurir.rs

- Naš život je stao tog dana. Samo želimo da saznamo šta se desilo našem detetu - rekli su ranije.

Miloš, Dankin otac, ranije se dotakao i osumnjičenih i optužnice.

- Moje mišljenje je da ne postoji šansa da se osumnjičeni nađu na slobodi, ali videćemo šta će biti, za sada nas niko ništa ne obaveštava - zaključio je tada Dankin otac, a imao je ranije i komentar kada je Apelacioni sud u Nišu ukinuo rešenje Višeg suda u Zaječaru i vratio prvi put predmet na dopunu.