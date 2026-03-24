Muškarac M. D. (56) priveden je danas na saslušanje, nakon što su mu, po nalogu javnog tužioca, policijski službenici Policijske stanice Zemun odredili zadržavanje do 48 časova, zbog sumnje da je počinio krađu ispred jedne osnovne škole u Zemunu, kada je iskoristio nepažnju vlasnice automobila i iz vozila ukrao torbu sa novcem.

- Sumnja se da je on 19. marta ove godine, dok se nalazio preko puta Osnovne škole „Petar Kočić“, primetio da oštećena žena nije zaključala svoj automobil koji je parkirala neposredno ispred njega, nakon čega se udaljila u pravcu škole - navode u saopštenju.

Iskoristivši trenutak njene nepažnje, osumnjičeni je prišao vozilu, otvorio ga i sa suvozačevog sedišta uzeo torbu u kojoj se nalazio novac u iznosu od 6.000 dinara. Nakon krađe, vratio se u svoj automobil i pobegao sa lica mesta.

Brzom reakcijom policije, osumnjičeni je identifikovan i priveden, a na saslušanju pred javnim tužiocem u potpunosti je priznao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu da je M. D. ranije čak 12 puta pravosnažno osuđivan, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da mu odredi pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo.

