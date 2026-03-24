U selu Trešnjevica kod Ivanjice dečak (12) preminuo je nakon što je slučajno popio otrovnu tečnost za prskanje voćnjaka iz flaše
Istraga
SLUČAJ SMRTI DEČAKA (12) KOJI JE POPIO OTROV ZA KOROV PREUZELO VJT U UŽICU: Dete slučajno uzelo preparat nepoznatog sastava i za dva dana umrlo!
Slušaj vest
Slučaj deteta koje je preminulo nakon što je navodno popilo hemijski preparat (herbicid) preuzelo je Više javno tužilaštvo u Užicu, potvrdili su u čačanskom pravosuđu.
Dvanaestogodišnji dečak juče je, kako nezvanično saznajemo, sa roditeljima boravio u selu Trešnjevica gde su svi porodično došli da urede imanje i pripreme za prolećnu setvu.
Hemijski preparat za sada nepoznatog sastava, dete je popilo verovatno slučajno, budući da on nije bio u originalnoj ambalaži, već u bočici od soka.
- Dečaku je pozlilo pa su ga roditelji dovezli kod lekara u Ivanjicu, odakle je hitno prebačen u Opštu bolnicu Čačak. Kako su nam juče rekli, dečak je hitno prebačen u klinuiku u Tiršovoj gde je preminuo - kaže naš izvor.
Reaguj
Komentariši