Slučaj deteta koje je preminulo nakon što je navodno popilo hemijski preparat (herbicid) preuzelo je Više javno tužilaštvo u Užicu, potvrdili su u čačanskom pravosuđu.

Dvanaestogodišnji dečak juče je, kako nezvanično saznajemo, sa roditeljima boravio u selu Trešnjevica gde su svi porodično došli da urede imanje i pripreme za prolećnu setvu.

Hemijski preparat za sada nepoznatog sastava, dete je popilo verovatno slučajno, budući da on nije bio u originalnoj ambalaži, već u bočici od soka.

- Dečaku je pozlilo pa su ga roditelji dovezli kod lekara u Ivanjicu, odakle je hitno prebačen u Opštu bolnicu Čačak. Kako su nam juče rekli, dečak je hitno prebačen u klinuiku u Tiršovoj gde je preminuo - kaže naš izvor.

Ne propustiteHronikaDVA DANA TRAJALA BORBA ZA ŽIVOT DEČAKA (12) IZ IVANJICE! Popio otrov misleći da je sok, novi detalji nezapamćene tragedije
HronikaTRAGEDIJA KOD IVANJICE! Dečak (12) PREMINUO nakon što je popio otrov, MISLEĆI DA JE SOK: Hitno prebačen za Beograd, ali mu nije bilo spasa!
HronikaUŽAS U IVANJICI: Pronađeno telo žene, sumnja se da se utopila
HronikaŠOK NA OZLOGLAŠENOJ KRIVINI KOD IVANJICE NA BADNJI DAN: Auto s četvoro izleteo s puta, probio drveće, pa se ZABIO U KUĆU! Meštani veruju da ih je OVO SPASILO
