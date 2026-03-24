Dečak N.P. iz okoline Ivanjice koji je preminuo u ponedeljak u bolnici u Beogradu nakon što je u subotu slučajno popio otrov za prskanje biljaka, za 2 meseca bi napunio 12 godina.

Cela Ivanjica je u suzama nakon što je dečak N.P. (12) preminuo jer je slučajno popio otrov. Kako pričaju bio je divno dete i niko ne može da dođe k sebi od šoka.

- Bio je divan drug i dobar đak, ovo je šok za sve nas - kratko je rekla učiteljica koja je predavala od prvog do četvrtog razreda tragično preminulom dečaku.

Jedna komšinica prisetila se kako je mališan jesenas došao kod nje da vidi ovce.

- Došao je do mene i rekao: "Da ti pomilujem jagu". Pomilovao je i onda je biciklom otišao - rekla je komšinica drhtavim glasom.

Popio dva gutljaja otrova, preminuo dva dana kasnije

Podsetimo, dečak N.P. (12) iz okoline Ivanjice preminuo je juče u bolnici u Beogradu, nakon što je u subotu slučajno popio otrov za prskanje voćnjaka misleći da je sok.

Kako nezvanično saznajemo, on je roditeljima rekao da je popio dva gutljaja, nakon čega je odmah primljen u bolnicu u Ivanjicu gde je u prvim satima bio stabilno, ali je imao mučnine i stomačne tegobe.

Kako saznajemo, iz bolnice u Ivanjici su ga odmah poslali u Čačak da se urade dodatne pretrage. Međutim, odmah po prijemu poslat je za Beograd.

- Doktori nisu uspeli da ga spasu, otrov je bio toliko jak - kaže izvor upoznat sa slučajem.

(Blic)

